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Presidente

Bolsonaro visita Bia Kicis após tirá-la da vice-liderança do governo

Bia Kicis esteve entre os únicos sete deputados que votaram contra a PEC, no primeiro turno da votação da Câmara, para prorrogar o Fundeb
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2020 às 11:57

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 11:57

Deliberação do Projeto de Lei nº 8, de 2020, do Congresso Nacional. dep. Bia Kicis (PSL - DF)
Do PSL, deputada federal Bia Kicis é aliada do governo Bolsonaro Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
Três dias após destituir a deputada Bia Kicis (PSL-DF) da função de vice-líder do governo no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro visitou a parlamentar na manhã deste sábado (25). Após levar sua moto para revisão em uma concessionária, ele foi à casa da deputada, localizada no Lago Norte, em Brasília.
Mais cedo, Bolsonaro afirmou no Twitter que testou negativo para o novo coronavírus em seu novo exame. Após 15 dias de isolamento, o presidente hoje deixou o Palácio da Alvorada e circula pela capital federal.
Bia Kicis esteve entre os únicos sete deputados que votaram contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), no primeiro turno da votação da Câmara, para prorrogar o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Foram 499 votos a favor.

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A destituição de Bia Kicis da vice-liderança do governo no Congresso, publicada na quarta-feira (22) à noite, em edição extra do Diário Oficial da União, foi mais um movimento do presidente para se afastar da ala radical do bolsonarismo nesta fase em que precisa ampliar sua base de sustentação no Congresso.
A deputada é uma das mais ferrenhas apoiadoras de Bolsonaro e foi surpreendida com a dispensa. Mesmo assim, manteve o apoio integral ao presidente em suas redes sociais. No começo da manhã deste sábado, comemorou no Twitter a recuperação de Bolsonaro.
"Presidente @jairbolsonaro livre do Covid. Testou NEGATIVO. Ótima notícia!", publicou ela na rede social.

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