Bolsonaro publica vídeo de meme caminhando sem máscara em hospital

Bolsonaro aparece em vídeo caminhando sem máscara em corredor de hospital de São Paulo Crédito: Reprodução/ Twitter

O vídeo foi publicado com distorção e a música "Song for Denise" como trilha sonora, de acordo com memes que circulam pela internet e que já envolveram até mesmo o líder russo Vladimir Putin. Nas imagens, Bolsonaro aparenta estar de pijamas.

- Seguimos progredindo. Bom dia a todos! pic.twitter.com/QczneqhJBT — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 17, 2021

Segundo o último boletim médico, o estado de saúde do presidente evolui bem, e ele pode receber alta no domingo (18). Exame de tomografia computadorizada do abdômen, feito na tarde de sexta, mostrou melhora do quadro de suboclusão. Conforme boletim médico divulgado pelo hospital, foi retirada a sonda nasogástrica e o presidente aceitou bem a alimentação via oral.

Após a publicação da imagem na sexta, em que Bolsonaro caminha no corredor do hospital, sem máscara e segurando o suporte para soro, o hospital Vila Nova Star afirmou que testa todos os pacientes e isola os infectados por Covid-19 . "Todas as áreas COVID-19, tanto no pronto socorro como nos apartamentos e UTI, são isoladas no hospital", informou o centro médico em nota.

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