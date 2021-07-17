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Internação

Bolsonaro publica vídeo de meme caminhando sem máscara em hospital

Na legenda das imagens publicadas no Twitter, distorcidas e com trilha sonora de brincadeira que circula pela internet, presidente escreveu que seu estado de saúde segue progredindo

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 12:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jul 2021 às 12:38
Bolsonaro aparece em vídeo caminhando sem máscara em corredor de hospital de São Paulo
Bolsonaro aparece em vídeo caminhando sem máscara em corredor de hospital de São Paulo Crédito: Reprodução/ Twitter
O presidente Jair Bolsonaro publicou há pouco, em sua conta no Twitter, um vídeo caminhando pelo corredor do hospital Vila Nova Star, onde está internado em São Paulo para tratar de uma obstrução intestinal. Na imagem, o presidente está sem máscara — o que já tinha sido observado em vídeo de sexta-feira (16) — e acompanhando de um assistente. Junto do vídeo, Bolsonaro escreveu: "Seguimos progredindo. Bom dia a todos".
O vídeo foi publicado com distorção e a música "Song for Denise" como trilha sonora, de acordo com memes que circulam pela internet e que já envolveram até mesmo o líder russo Vladimir Putin. Nas imagens, Bolsonaro aparenta estar de pijamas. 
Segundo o último boletim médico, o estado de saúde do presidente evolui bem, e ele pode receber alta no domingo (18). Exame de tomografia computadorizada do abdômen, feito na tarde de sexta, mostrou melhora do quadro de suboclusão. Conforme boletim médico divulgado pelo hospital, foi retirada a sonda nasogástrica e o presidente aceitou bem a alimentação via oral.
Após a publicação da imagem na sexta, em que Bolsonaro caminha no corredor do hospital, sem máscara e segurando o suporte para soro, o hospital Vila Nova Star afirmou que testa todos os pacientes e isola os infectados por Covid-19. "Todas as áreas COVID-19, tanto no pronto socorro como nos apartamentos e UTI, são isoladas no hospital", informou o centro médico em nota.

HISTÓRICO

Na quarta-feira (14), Bolsonaro deu entrada pela manhã no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com uma crise persistente de soluço e mal-estar. Exames indicaram um quadro de obstrução intestinal. Por decisão do cirurgião Antonio Luiz Macedo, responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente, Bolsonaro foi transferido para São Paulo.

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