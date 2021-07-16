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Presidente em observação

Após Bolsonaro aparecer sem máscara, hospital diz que testa pacientes

De acordo com o hospital, a paciente ao lado da qual o presidente aparece sem máscara, em foto publicada,  pediu para ser fotografada com ele

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 18:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jul 2021 às 18:58
Presidente Jair Bolsonaro caminha pelo hospital
Presidente Jair Bolsonaro caminha pelo hospital Crédito: Reprodução/Twitter/@jairbolsonaro
Confrontado pelo Broadcast Político sobre a falta do uso de máscara pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o hospital Vila Nova Star, onde ele o chefe do Executivo se recupera de obstrução intestinal, afirmou que testa todos os pacientes e isola os infectados por Covid-19. "Todas as áreas COVID-19, tanto no pronto socorro como nos apartamentos e UTI, são isoladas no hospital", informou o centro medido em nota.
De acordo com o hospital, a paciente ao lado da qual o presidente aparece sem máscara, em foto publicada pela primeira-dama Michelle Bolsonaro na quinta-feira, 15, pediu para ser fotografada com ele. "Cabe ressaltar que as normas de segurança que regem a internação neste hospital, do presidente Jair Messias, são de responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional".
Bolsonaro publicou hoje foto em que caminha sem máscara pelos corredores do local, uma área comum, frequentada pelos profissionais de saúde e por outros pacientes. Além disso, recebeu visitas de familiares que vieram de fora do hospital. "Caminhadas e circulação pelo corredor do andar costumam fazer parte da recuperação dos pacientes", justificou o Vila Nova Star, em nota.
O médico Antônio Luiz Macedo, responsável por atender Bolsonaro em procedimentos cirúrgicos desde a facada recebida pelo presidente durante a campanha eleitoral, afastou, ontem (15) a possibilidade de uma nova intervenção cirúrgica no presidente da República no curto prazo. Segundo ele, a obstrução intestinal se deve a complicações posteriores ao atentado de setembro de 2018, que provocou múltiplas perfurações no órgão e uma série de operações. Ainda não há previsão para alta hospitalar.

FAMILIARES

Durante a noite e tarde de ontem (15), Bolsonaro teve a companhia de parentes. Pelo Instagram, Jair Renan Bolsonaro, um dos filhos, postou foto ao lado do pai com a legenda: "Saiba que você é forte o suficiente para passar por mais essa luta. Seja paciente e tenha fé! Em breve estaremos juntos vendo um jogo de futebol!".
A esposa de Bolsonaro, a primeira-dama Michelle, também compartilhou do hospital fotos ao lado do amigo e maquiador Agustin Fernandez. No Instagram, o maquiador divulgou foto com a primeira-dama em que aparecem brindando com xícaras que deu de presente a ela. "Lanche da tarde das enfermeiras. Detalhe: a saúde do paciente está melhor que a nossa", escreveu.
Outro que compartilhou foto ao lado do presidente foi o chefe do gabinete pessoal do presidente da República, Célio Faria Júnior, em que Bolsonaro aparece despachando ao lado dele.
O filho e vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), também acompanha o pai.

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