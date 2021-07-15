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CPI da Covid

Bolsonaro minimiza depoimento de representante da Davati à CPI

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nessa quinta=feira (15) que a comissão "se frustra por não encontrar indícios de corrupção no seu governo"

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 19:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jul 2021 às 19:03
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
Após depoimento à CPI de Cristiano Carvalho, representante da Davati Medical Supply, nesta quinta-feira (15), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que a comissão se frustra por não encontrar indícios de corrupção no seu governo.
"O que frustra o G-7 é não encontrar um só indício de corrupção em meu Governo. No caso atual querem nos acusar de corrupção onde nada foi comprado, ou um só real foi pago", escreveu o presidente nas redes sociais. Bolsonaro está hospitalizado em São Paulo.
O presidente citou que Cristiano chegou a receber auxílio emergencial em 2020, mas tentava uma venda bilionária ao governo.
"Segundo Cristiano a Davati nunca pagou despesas do Dominghetti nem a própria. Cristiano diz ainda que até sua passagem aérea para Brasília a pagou com milhas próprias (quanta "honestidade"). Um "negócio" bilionário onde o Cristiano para "sobreviver" usa do artifício de se beneficiar do Auxílio Emergencial (sacou e não devolveu R$ 4.100,00 em 2020)", disse.
Bolsonaro ainda tratou o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), o vice, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), como "três otários".
"No circo da CPI Renan, Omar e Saltitante estão mais para três otários que três patetas", afirmou o mandatário.

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