Bolsonaro começa a se alimentar, mas ainda não tem previsão de alta

Jair Bolsonaro divulgou imagem de si mesmo no hospital após sentir dores abdominais Crédito: Facebook/Jair Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro , continua evoluindo satisfatoriamente hoje (16), segundo boletim médico divulgado no início da noite. Bolsonaro está internado desde a noite de quarta-feira (14) no Hospital Vila Nova Star, após apresentar um quadro de obstrução intestinal.

O hospital informou que, nesta tarde, o presidente passou por exame de tomografia computadorizada do abdômen, que evidenciou melhora do quadro de suboclusão.

Na última quinta-feira (15) foi feita a retirada da sonda nasogástrica com a perspectiva de que hoje fosse retomada a alimentação oral. Segundo o boletim, o presidente aceitou bem o início da alimentação.

Ainda de acordo com o informe da equipe médica, Bolsonaro segue em cuidados clínicos, mas não há previsão de alta.

Hoje, o presidente divulgou fotos nas redes sociais. Em uma delas, informa que estava despachando do hospital. “Via internet, seguimos fazendo o possível para manter os compromissos. Despachando com ministros”, escreveu.

Em outra foto, Bolsonaro caminha no corredor do hospital, segurando o suporte para soro. “Em breve de volta a campo, se Deus quiser!”, escreveu.

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