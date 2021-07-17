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Passou por exames

Bolsonaro começa a se alimentar, mas ainda não tem previsão de alta

O hospital informou que, nesta tarde, o presidente passou por exame de tomografia computadorizada do abdômen, que evidenciou melhora do quadro de suboclusão

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 22:00

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 jul 2021 às 22:00
Jair Bolsonaro divulgou imagem de si mesmo no hospital após sentir dores abdominais
Jair Bolsonaro divulgou imagem de si mesmo no hospital após sentir dores abdominais Crédito: Facebook/Jair Bolsonaro
O presidente da República, Jair Bolsonaro, continua evoluindo satisfatoriamente hoje (16), segundo boletim médico divulgado no início da noite. Bolsonaro está internado desde a noite de quarta-feira (14) no Hospital Vila Nova Star, após apresentar um quadro de obstrução intestinal.
O hospital informou que, nesta tarde, o presidente passou por exame de tomografia computadorizada do abdômen, que evidenciou melhora do quadro de suboclusão.
Na última quinta-feira (15) foi feita a retirada da sonda nasogástrica com a perspectiva de que hoje fosse retomada a alimentação oral. Segundo o boletim, o presidente aceitou bem o início da alimentação.
Ainda de acordo com o informe da equipe médica, Bolsonaro segue em cuidados clínicos, mas não há previsão de alta.
Hoje, o presidente divulgou fotos nas redes sociais. Em uma delas, informa que estava despachando do hospital. “Via internet, seguimos fazendo o possível para manter os compromissos. Despachando com ministros”, escreveu.
Em outra foto, Bolsonaro caminha no corredor do hospital, segurando o suporte para soro. “Em breve de volta a campo, se Deus quiser!”, escreveu.

HISTÓRICO

Na quarta-feira (14), Bolsonaro deu entrada pela manhã no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com uma crise persistente de soluço e mal-estar. Exames indicaram um quadro de obstrução intestinal. Por decisão do cirurgião Antonio Luiz Macedo, responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente, Bolsonaro foi transferido para São Paulo.

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