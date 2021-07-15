Internado com obstrução intestinal, Bolsonaro cancela live e motociata

Mais cedo, o filho do presidente e senador, Flávio, informou por meio da rede social que o pai se recupera bem. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, afirmou que a recuperação de Bolsonaro tem surpreendido positivamente após visitá-lo no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde está internado desde ontem, 14, sob os cuidados de seu médico particular Antônio Luiz Macedo.