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Saúde do presidente

Internado com obstrução intestinal, Bolsonaro cancela live e motociata

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está hospitalizado em São Paulo. Essa é a terceira vez que ele cancela uma live em dois anos e meio de governo

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 16:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jul 2021 às 16:58
Jair Bolsonaro divulgou imagem de si mesmo no hospital após sentir dores abdominais
Jair Bolsonaro divulgou imagem de si mesmo no hospital após sentir dores abdominais Crédito: Facebook/Jair Bolsonaro
Internado com obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comunicou nesta quinta-feira (15), por meio de sua conta no Twitter que não fará transmissão semanal pela internet, realizada tradicionalmente às quintas-feiras. "Por motivo de internação hospitalar, comunico a impossibilidade de realizar a live de hoje, bem como nossa ida a Manaus fica adiada", escreveu.
Mais cedo, o filho do presidente e senador, Flávio, informou por meio da rede social que o pai se recupera bem. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, afirmou que a recuperação de Bolsonaro tem surpreendido positivamente após visitá-lo no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde está internado desde ontem, 14, sob os cuidados de seu médico particular Antônio Luiz Macedo.
Nesta quarta-feira, o presidente deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde fez exames que constataram obstrução intestinal. De acordo com a Secom, o problema está associado ao atentado contra Bolsonaro na campanha eleitoral.

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