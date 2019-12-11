Bolsonaro passa por exame para investigar câncer de pele

Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR

Após passar por exames nesta quarta-feira (11), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que existe a possibilidade de ter um câncer de pele.

"Eu tenho pele clara, pesquei muito na minha vida, gosto de muito de atividade, então a possibilidade de câncer de pele existe", disse Bolsonaro ao entrar no Palácio da Alvorada.

A declaração foi feita logo depois de o presidente realizar exames no Hospital da Força Aérea Brasileira, em Brasília. O câncer de pele é o tumor mais frequente no Brasil e é provocado pelo crescimento anormal das células e é mais frequente em adultos brancos.

Inicialmente, a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto havia informado que tratava-se de uma consulta de rotina.

Bolsonaro chegou ao Alvorada no início da noite com um curativo na orelha esquerda. Questionado sobre o tema, disse que havia a possibilidade de um câncer e de que estão fazendo uma checagem. Ele também informou que cancelou uma viagem a Salvador (BA) nesta quarta por estafa.

Em setembro, Bolsonaro passou por uma cirurgia em razão da facada que sofreu um ano atrás. O procedimento corrigiu uma hérnia que surgiu na região onde foram feitas três operações desde o atentado.

O presidente não soube explicar que tipo de exame foi realizado. Segundo aliados, Bolsonaro passou por um procedimento para retirar pintas.Em seguida, foi realizada uma cauterização no local, a orelha esquerda, que recebeu o curativo. Em junho, ele já havia sido submetido a processo semelhante.

"Não sei se vão fazer biópsia, me cutucaram, furaram, deram anestesia. Eu dormi. Eu estava tão cansado que deitei na maca e dormi", disse o presidente, acrescentando que o procedimento foi realizado apenas na orelha esquerda.

"Tem um possível câncer de pele. Fizeram uma checagem em mim. Inclusive não sou eu que peço, muitas vezes eles que me convocam e eu vou para lá (hospital). Eu não sou mais dono de mim em muitas questões."

Ao falar com os jornalista, Bolsonaro aparentava bom humor. "Por enquanto, o Mourão aí continua vice, pode ter certeza."

Sem compromissos oficiais na agenda, o presidente deixou o Palácio do Planalto às 16h09 desta quarta, segundo informações da Secretaria de Comunicação Social (Secom), e seguiu para o Hospital da Força Aérea Brasileira - de onde saiu às 17h25.

Às 17h35, a Secom divulgou uma nota afirmando que Bolsonaro foi para uma consulta programada e confirmou que ele havia sido submetido a procedimentos, mas não deu detalhes.

"O presidente Jair Bolsonaro foi ao Hospital da Força Aérea Brasileira (HFAB), nesta tarde, para consulta de rotina já programada, com a realização de exames também de rotina. O presidente apresenta boas condições de saúde, sem ressalvas. Agora, o presidente segue para o Alvorada", dizia o texto.

Às 17h47, ele chegou ao Alvorada e deu outra versão: disse que foi submetido a um exame para averiguar a possibilidade de um câncer de pele

Bolsonaro disse estar bem e afirmou que sua agenda para os próximos dias está confirmada. Após as declarações do presidente, a reportagem questionou a assessoria de imprensa sobre o estado de saúde de Bolsonaro e a previsão de divulgação dos resultados dos exames.

"O presidente apresenta boas condições de saúde. Demais informações sobre o estado de saúde do presidente serão transmitidas no momento oportuno."