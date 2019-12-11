Bolsonaro promete destravar projetos em evento com empresários do ES

Presidente Jair Bolsonaro recebeu o Grande Colar da Ordem do Mérito Industrial durante evento da CNI em Brasília Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro prometeu destravar projetos de infraestrutura e acelerar os planos de privatização e concessão durante encontro com representantes da indústria do Espírito Santo e do país.

Os empresários capixabas estiveram nesta quarta-feira (11) em evento em Brasília onde entregaram demandas para impulsionar a economia do Estado. Muitas delas são ligadas à infraestrutura como a imediata emissão de licença prévia pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) para duplicação do trecho Norte da BR 101, duplicação da BR 262 e o cumprimento do calendário do processo de desestatização da Cia. Docas do Espírito Santo (Codesa) .

Nós, no Estado, tratamos muito da urgência dessa infraestrutura para ter competitividade. Levamos muito essa pauta e a sequência dos avanços que o governo federal vem capitaneando, como a redução da burocracia, afirmou o presidente da federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Leo de Castro, que esteve presente no encontro.

Segundo ele, o presidente prometeu tirar o governo do cangote dos empresários e foi amplamente aplaudido pelos cerca de 600 presentes, entre representantes de entidades do setor industrial e CEOs de empresas.

Leo de Castro informou que o presidente não falou sobre demandas específicas dos empresários capixabas, mas reafirmou seu compromisso com a reindustrialização do país.

As propostas batem direto com o que a gente quer. Ele (Bolsonaro) reafirmou a crença de que temos que ter um país que valoriza mais o setor empresarial, que é quem produz as riquezas, disse.

Também é um pleito dos industriais capixabas o avanço das reformas como a administrativa e tributária, e a desburocratização dos licenciamentos ambientais.

Foi uma reunião muito importante. Um momento que a indústria nacional fez uma reaproximação mais intensa com o governo federal. Mostrou um alinhamento de propósitos que existe entre o setor industrial e as políticas econômicas que o governo Bolsonaro tem levado a cabo no país, afirmou o presidente da Findes.

APROVAÇÃO DO GOVERNO

O otimismo com o atual governo não é exclusividade dos empresários da indústria capixaba. De acordo com pesquisa divulgada no mesmo evento pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 60% dos industriais brasileiros o avaliam como ótimo ou bom, e apenas 7% consideram ruim ou péssimo; 26% acham que é regular.