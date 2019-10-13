De Chico para Bolsonaro: o "Cotidiano do Jair"

“Cotidiano do Jair”
Composição: Chico Buarque de Holanda (mas vai pra Cuba)
Todo dia ele faz tudo sempre igual
Manda um zap às seis horas da manhã
Lê duas linhas, reclama do jornal
E faz queixas bem loucas, pouco sãs
Todo dia ele diz algo de espantar
Tipo: “Podem vir cá pegar mulher!”
Diz: “Michele, prepara o meu jantar,
Vou ali tretar com o Macron, até!”
Todo dia ele pensa só após falar
Meio-dia: “Brasil tem fome não!”
Depois pensa no pinto pra lavar
E passa um Leite Moça no seu pão
Seis da tarde como era de se esperar
Ela nega a própria afirmação
Diz que está uma intriga a farejar
E na orelha do Moro dá puxão
Toda noite ele volta a tuitar
Meia-noite ele ao Trump jura amor
E lamenta o Mourão não poder trocar
Sonha com o 03 embaixador
Todo dia ele acha que é tudo igual
ONU, árvore, índio, ONG pagã
Tudo é gay, comunista, é bacanal
Contra a moral ocidental cristã
Letra original: “Cotidiano” (Chico Buarque)
Todo dia ela faz tudo sempre igual
Me sacode às seis horas da manhã
Me sorri um sorriso pontual
E me beija com a boca de hortelã
Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar
E essas coisas que diz toda mulher
Diz que está me esperando pro jantar
E me beija com a boca de café
Todo dia eu só penso em poder parar
Meio dia eu só penso em dizer não
Depois penso na vida pra levar
E me calo com a boca de feijão
Seis da tarde como era de se esperar
Ela pega e me espera no portão
Diz que está muito louca pra beijar
E me beija com a boca de paixão
Toda noite ela diz pra eu não me afastar
Meia-noite ela jura eterno amor
E me aperta pra eu quase sufocar
E me morde com a boca de pavor
Todo dia ela faz tudo sempre igual
Me sacode às seis horas da manhã
Me sorri um sorriso pontual
E me beija com a boca de hortelã