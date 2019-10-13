De Chico para Bolsonaro: o "Cotidiano do Jair"

“Cotidiano do Jair”

Composição: Chico Buarque de Holanda (mas vai pra Cuba)

Todo dia ele faz tudo sempre igual

Manda um zap às seis horas da manhã

Lê duas linhas, reclama do jornal

E faz queixas bem loucas, pouco sãs



Todo dia ele diz algo de espantar

Tipo: “Podem vir cá pegar mulher!”

Diz: “Michele, prepara o meu jantar,

Vou ali tretar com o Macron, até!”



Todo dia ele pensa só após falar

Meio-dia: “Brasil tem fome não!”

Depois pensa no pinto pra lavar

E passa um Leite Moça no seu pão



Seis da tarde como era de se esperar

Ela nega a própria afirmação

Diz que está uma intriga a farejar

E na orelha do Moro dá puxão



Toda noite ele volta a tuitar

Meia-noite ele ao Trump jura amor

E lamenta o Mourão não poder trocar

Sonha com o 03 embaixador



Todo dia ele acha que é tudo igual

ONU, árvore, índio, ONG pagã

Tudo é gay, comunista, é bacanal

Contra a moral ocidental cristã

