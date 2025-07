Fiscalização

Anvisa veta próteses mamárias e de glúteo chinesas

Segundo a agência, a empresa chinesa descumpriu boas práticas de fabricação e apresentou 47 irregularidades; as infrações foram verificadas em inspeção sanitária realizada no período de 28 de abril a 1° de maio de 2025

A Anvisa determinou a suspensão de novos lotes de próteses mamárias e glúteas ISD, fabricados pela empresa chinesa Shanghai Dong Yue Medical Health Product Co., Ltd., após identificação de 47 irregularidades. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (28). Segundo o documento, a suspensão foi adotada como medida preventiva e já está em vigor.>

Em nota enviada à Folha, a Part Imports, importadora do produto no Brasil, diz que os lotes comercializados no país foram importados no primeiro semestre de 2024. "Os lotes das próteses que já foram importados e ainda são comercializadas no Brasil estão certificados e aprovados pela Anvisa e foram feitas no primeiro semestre do ano de 2024", diz a empresa. A importadora frisa ainda que "não existe nenhuma restrição para os lotes existentes aqui no Brasil" e, por isso, não haverá recolhimento de produtos.>