Acidente

Praticante de highline morre após queda na Chapada dos Veadeiros

Gustavo Guimarães Rodrigues, de 29 anos, despencou de uma altura de 50 metros, próximo à Cachoeira da Usina, em Alto Paraíso de Goiás

Publicado em 27 de julho de 2025 às 14:23

Um praticante de highline morreu na sexta-feira (25) após despencar de uma altura de 50 metros na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás (GO).>

O acidente aconteceu próximo à Cachoeira da Usina, quando Gustavo Guimarães Rodrigues, 29, o Gusta, como era chamado pelos amigos, se desequilibrou e caiu, de acordo com o Corpo de Bombeiros.>

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmou o óbito ainda no local do acidente. O corpo foi encontrado em pedras à margem do poço da cachoeira.>

Gustavo Guimarães Rodrigues era adepto do esporte havia cerca de cinco anos Crédito: Reprodução/Redes sociais

O highline é uma modalidade em que os praticantes têm de se equilibrar numa fita esticada em locais com grandes alturas, como cânions, montanhas ou mesmo edifícios.>

>

Ele era adepto do esporte radical havia cerca de cinco anos, segundo relatos de amigos. O local do acidente fica fora do parque nacional da Chapada dos Veadeiros.>

A Associação Internacional de Slackline publicou comunicado em que lamentou a morte de Gusta e disse que ele não estava ligado ao equipamento de segurança.>

"Com o coração pesado e grande pesar, comunicamos o falecimento do highliner brasileiro Gustavo Guimarães Rodrigues. Ele era um highliner apaixonado na comunidade slackline brasileira, trabalhou em muitos grandes projetos e era querido na comunidade. A fatalidade ocorreu porque Gustavo não estava ligado ao highline", diz a associação.>

"Nem todo mundo vai entender o caminho de quem busca a própria alma. Mas quando a fita vibra e o vento fala, eu sei onde preciso estar. Não vim pra caber. Vim sentir. Confiei no passo e encontrei vocês. Pra sustentar minha essência; entre o céu e o abismo. Pode me chamar... Eu vou. Com fé, leveza e verdades... Porque meu equilíbrio não depende de aplauso - depende de presença", disse. >

O corpo está sendo velado desde a manhã deste domingo (27) em Ouro Branco (MG) e será enterrado às 17h.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta