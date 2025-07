Tragédia

Acidente entre ônibus de banda e carro deixa três mortos na Bahia

Colisão ocorreu na região do Povoado Pedra Preta; banda de Netto Brito estava a caminho de uma apresentação que aconteceria em Salinas do Margarida

Três pessoas morreram na noite de domingo (27) em um acidente de trânsito envolvendo um carro e um ônibus que levava a banda do cantor Netto Brito. O acidente ocorreu na região do Povoado Pedra Preta, na Bahia . Eles estavam a caminho de uma apresentação que aconteceria em Salinas do Margarida (BA).>

As vítimas foram identificadas como Robson Carvalho Galvão de Jesus, 33, Carlos Antônio Souza Ramos, de 42, e Leila Lima Santos, de idade não confirmada. Robson e Leila estavam no veículo, enquanto Carlos estava com a banda. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias da batida. Foram solicitadas perícia e necropsia, e envolvidos no acidente estão sendo ouvidos para apurar as causas. A dinâmica do acidente não foi divulgada.>