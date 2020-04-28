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Diário Oficial

André Mendonça é o novo ministro da Justiça; Ramagem assume a PF

Os cargos estavam vagos desde a sexta-feira, 24, quando Sérgio Moro pediu demissão e acusou o presidente Jair Bolsonaro de ingerência na Polícia Federal. Na ocasião, o diretor da PF foi exonerado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 06:20

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 06:20

André Mendonça, advogado-geral da União
André Mendonça, advogado-geral da União, é o novo ministro da Justiça Crédito: JOSE DIAS/PR
O Diário Oficial da União desta terça-feira, 28, traz a nomeação de André Mendonça, que ocupava a chefia da Advocacia-Geral da União (AGU), como ministro da Justiça e Segurança Pública. O cargo estava vago desde a sexta-feira, 24, quando Sérgio Moro pediu demissão e acusou o presidente Jair Bolsonaro de ingerência na Polícia Federal.
O substituto de Mendonça na AGU é José Levi Mello do Amaral Júnior, que até então atuava como procurador-geral da Fazenda Nacional.

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A mesma edição do Diário Oficial traz a nomeação do delegado Alexandre Ramagem, que era chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), como diretor-geral da Polícia Federal, em substituição a Maurício Valeixo.

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