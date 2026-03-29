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Alberto Cowboy é eliminado com 67,95% dos votos no BBB 26

Nesta eliminação, Tadeu usou a mesma frase usada por Pedro Bial, então apresentador do programa em 2007: "Rala, Cowboy"

Publicado em 29 de março de 2026 às 17:02

Alberto Cowboy (49) é o décimo eliminado do BBB 26 (Globo), com 67,95% dos votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na tarde deste domingo (29). Jordana Morais (3,31%) e Leandro Boneco (28,74%) disputaram a berlinda com ele.

Esta foi a primeira vez em 26 edições do programa que a eliminação ocorreu na parte da tarde. Normalmente, ela ocorre nas noites de terça-feira, mas o programa entrou no modo turbo, em que as dinâmicas são aceleradas — e a emissora tem aproveitado também para dar um gás na audiência do "Em Família", apresentado por Eliana.

Veterano, Alberto participou pela primeira vez do BBB em 2007. Visto como vilão, o mineiro teve vários embates com Diego Alemão, que foi o vencedor da edição. Ele também articulou para que Íris Stefanelli fosse eliminada em um paredão contra seu interesse amoroso, o que ocasionou a criação das berlindas com três participantes no ano seguinte.

O brother resistiu 71 dias dentro da casa mais vigiada do Brasil. Foi eliminado com 85% dos votos em um paredão histórico. Desta vez, ele ficou 76 dias e saiu com uma porcentagem um pouco menor.

Na segunda eliminação, Tadeu usou a mesma frase usada por Pedro Bial, então apresentador do programa. "Rala, Cowboy", repetiu.

"[Cowboy] foi destaque em 2007, teve coragem de voltar quase 20 anos depois e com a mesma pegada", comentou o apresentador. "Personagem central de tantas tramas, tretas e acontecimentos em geral, é daquelas personalidades magnéticas que sem esforço faz as coisas orbitarem sobre ele.

A passagem de Cowboy pelo BBB 26 ficou marcada por embates com o grupo liderado por Ana Paula Renault, que era a líder da semana e foi a responsável por mandá-lo ao paredão. Ele também venceu a liderança em quatro ocasiões, sendo três delas seguidas --o que prolongou sua estadia no programa.

Com a eliminação, Cowboy perdeu a chance de ganhar um apartamento prometido por um dos patrocinadores do reality show a quem conquistasse a liderança. Era preciso permanecer até o top 10 para ficar com o mimo.

"Agora que a brincadeira boa começa", disse o participante ao se despedir dos colegas. "Eu agradeço a vocês por cada momento, vocês que estão aqui ainda e outros que já saíram."

Alberto Cowboy foi eliminado Crédito: Reprodução Globo

"Muito obrigado por tudo, vivi momentos incríveis aqui, só tenho a agradecer a Deus, à produção, à Globo em geral", continuou. "Fui muito bem tratado. E é assim mesmo, a gente agrada e desagrada e vai ganhar quem agradar mais."

Antes de deixar a casa, ele ainda citou um trecho da música "Tocando em Frente", de Almir Sater e Renato Teixeira. "Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora", disse. "Cada ser em si compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz,"

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