Violência doméstica

Major aposentado da PM é preso em SP por morder e tentar estrangular mulher

Em nota, a PM informou que o major apresentava sinais de embriaguez. O homem foi detido no local e encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes, onde está à disposição da Justiça

Publicado em 29 de março de 2026 às 17:49

A Polícia Militar de São Paulo prendeu um major aposentado da própria corporação, sob suspeita de violência doméstica na noite deste sábado (28).

Policiais foram acionados por volta das 20h40 de sábado para uma ocorrência em Santo André, no ABC paulista. Quando chegaram ao endereço, no bairro Vila Scarpelli, encontraram a companheira do major trancada em um quarto, com a filha adolescente.

A mulher, de 42 anos, relatou ter sido agredida pelo militar, de 54, que mordeu seu rosto. Ela contou que o homem também tentou estrangulá-la.

Em nota, a PM informou que o major apresentava sinais de embriaguez. O homem foi detido no local e encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes, onde está à disposição da Justiça.

A PM relatou não ter encontrado armas ou objetos ilícitos na residência. O major pode responder por violência doméstica, lesão corporal, injúria, ameaça e desacato.

O 2º Distrito Policial de Santo André registrou o caso. Além do inquérito policial civil, também foi instaurado um inquérito policial militar. A mulher fez exames periciais no IML (Instituto Médico Legal).

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a vítima tinha lesões pelo corpo. Segundo a pasta, o policial militar da reserva apresentou um comportamento alterado e chegou a desacatar uma das policiais.

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