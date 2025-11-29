Guns N’ Roses em 2026 e a consolidação do ES como polo de grandes eventos

Nesta semana, a confirmação do show do Guns N’ Roses para abril de 2026 movimentou o Espírito Santo e reforçou um fenômeno que vem se tornando cada vez mais evidente: o Estado entrou de vez na rota dos grandes eventos nacionais e internacionais. A presença de uma das maiores bandas da história do rock mundial não é um ponto fora da curva, é consequência direta de um processo consistente de fortalecimento da infraestrutura cultural, esportiva, turística e logística capixaba.

A repercussão foi majoritariamente positiva, refletindo a percepção de que o Espírito Santo deixou de ser um destino periférico e passou a atrair produções de grande porte com naturalidade. A única nota curiosa ficou por conta da gafe na divulgação inicial da produção internacional, que indicava a cidade de Vitória como local do show, quando a apresentação será no Estádio Kleber Andrade, na querida Cariacica.

Embora a Capital seja mais reconhecível em campanhas nacionais, o episódio revelou algo importante: hoje existe orgulho regional e sensibilidade suficiente para que a correta identificação do município seja reivindicada. Um sinal do amadurecimento da Região Metropolitana e da valorização de Cariacica como protagonista que virou nos últimos anos.

Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica. Crédito: SESPORT/Divulgação

A escolha do Kleber Andrade não é casual. O estádio do Governo do Espírito Santo, modernizado e adequado para grandes espetáculos, tornou-se o principal palco capixaba para eventos de grande escala. Sua infraestrutura, capacidade e localização permitem a realização de shows, múltiplos eventos e competições que antes não encontravam espaço apropriado.

Ele é um símbolo de uma política pública bem-sucedida de ampliar a oferta de equipamentos aptos a receber públicos numerosos com conforto e segurança. Em 2025, até outubro, o público em eventos culturais no estádio foi de 150 mil pessoas.

Mas o avanço não se limita ao ¨Klebão¨. A retomada das obras e início das atividades do Cais das Artes, um dos mais importantes projetos culturais do país, recoloca o Espírito Santo no mapa da arquitetura contemporânea e da produção artística de alto nível. Quando concluído, o equipamento ampliará de forma decisiva a capacidade do Estado de sediar grandes exposições, concertos, festivais e eventos, estaduais, nacionais e internacionais.

Ao mesmo tempo, a restauração do quase centenário Theatro Carlos Gomes, no coração de Vitória, representa a recuperação de um patrimônio histórico e a revitalização de um polo cultural tradicional. Sua modernização não apenas preserva a memória coletiva como também reforça a oferta de espaços de qualidade para espetáculos, dança e música de câmara.

No campo dos negócios e feiras, o processo de licitação do novo Centro Eventos de Carapina, que terá uma área total construída de 32,7 mil m² e área livre de outros 84 mil m², para substituir atual Pavilhão aponta para a renovação de um equipamento fundamental para feiras multimodais, congressos, encontros corporativos e eventos comerciais de grande porte. Uma estrutura moderna e funcional amplia a capacidade de atrair e fomentar negócios, fortalecendo a economia criativa, hoteleira e de serviços.

Essas iniciativas, todas estruturas da administração pública — Kleber Andrade, Cais das Artes, Theatro Carlos Gomes e o novo Centro Eventos de Carapina — formam um conjunto coerente de investimentos que reposiciona o Espírito Santo como um estado preparado para receber eventos de todos os perfis e dimensões.

A confirmação do show do Guns N’ Roses é apenas a face mais visível de uma transformação mais profunda: o surgimento de um ecossistema cultural e turístico robusto, integrado e competitivo. Um estado que se prepara, com planejamento e visão de futuro, para ocupar um lugar cada vez mais relevante na agenda nacional e internacional de grandes eventos.

E o mais importante, tudo isso se traduzindo em mais oportunidades, empregos, renda e prosperidade para trabalhadoras e trabalhadores. Desenvolvimento social e econômico para as pessoas, para os capixabas.

