Espírito Santo 490 anos: celebrando o presente e construindo o futuro

Ao celebrarmos os 490 anos da chegada de Vasco Fernandes Coutinho à Prainha, em Vila Velha, não prestamos somente uma homenagem à nossa história, mas fazemos também um convite à reflexão sobre as conquistas do Espírito Santo e, principalmente, sobre as numerosas oportunidades e desafios que nos esperam.



Ambicioso, o Espírito Santo é, hoje, um Estado que celebra o presente, mas que encara o futuro com gana, mostrando ao mundo que é possível se desenvolver economicamente com inclusão social, responsabilidade fiscal e, mais do que nunca, sustentabilidade. Somos o presente que dá certo com um futuro repleto de oportunidades.

No campo econômico, somos referência nacional, com um dos maiores graus de abertura comercial do país – 64,28%, mais que o dobro da média nacional. Com localização estratégica, trabalhamos para ser a porta de entrada e saída de produtos para o Brasil e o mundo. A infraestrutura é outro diferencial competitivo, reconhecida nacionalmente com o 2º lugar pelo segundo ano consecutivo no pilar de infraestrutura do Ranking de Competitividade dos Estados do CLP.

O ambiente de negócios capixaba se fortalece diante de uma previsão de mais de R$ 120 bilhões em investimentos públicos e privados até 2029. Temos ainda uma economia que cresce acima da média nacional – o PIB capixaba avançou 5,7% em 2023 e 2,6% em 2024 –, e ostentamos, em 2024, a menor taxa de desemprego da série histórica (3,9%), de acordo com o IBGE. O ecossistema de inovação, impulsionado pelo avanço das startups, dá sinais claros de vitalidade e modernidade.

No âmbito fiscal, desde 2012 em meu primeiro mandato, o Espírito Santo recebe a melhor avaliação do país – Nota A na capacidade de pagamento do Tesouro Nacional, sendo atualmente o único estado com Nota A+. Isso se traduz em investimento robusto e em gestão responsável: em 2024, dedicamos 20% da receita total a investimentos em infraestrutura, mais que o dobro da média nacional.

Na educação e formação profissional, o Espírito Santo é referência liderando o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no Ensino Médio e Profissionalizante e está entre os melhores nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. Programas inovadores, como o Qualificar ES já ofertaram mais de um milhão de vagas, promovendo inclusão, geração de renda e novos negócios. Além disso, conquistamos a menor taxa de pobreza (19,2%) e extrema pobreza (1,7%) da história capixaba, evidenciando progresso social e qualidade de vida.

Ultrapassar desafios é parte do nosso DNA. A história recente prova que somos capazes de nos reinventar – do choque com a erradicação do café e a industrialização na década de 1960, à expansão da indústria do petróleo e ao fim do Fundap, em 2012. Agora, com a reforma tributária, enfrentamos o fim dos incentivos fiscais regionais e temos uma nova oportunidade: simplificar o sistema tributário, reduzir distorções, acelerar a diversificação econômica e adensar cadeias produtivas, apostando em eficiência, inovação e sustentabilidade.

Consolidar nossa presença nos mercados nacionais e internacionais e diversificar nossas rotas comerciais é fundamental e passa pelo fortalecimento de uma estratégia de logística integrada reunindo portos, ferrovias, rodovias e aeroportos. Devemos priorizar a indústria de alto valor agregado e fortalecer as cadeias produtivas regionais, respeitando vocações locais, promovendo inclusão social, equilíbrio ambiental e geração de novas oportunidades.

No campo ambiental, temos a chance de liderar a transição energética e nos posicionar como hub de inovação sustentável. A criação do Fundo Soberano, considerado o terceiro melhor do mundo, para financiar a transição energética utilizando receitas de fontes fósseis, aliados aos planos estaduais de descarbonização e produção de hidrogênio, somado a linhas de crédito verdes, consolidam o Espírito Santo como protagonista nacional na pauta climática.

Segmentos da economia capixaba como de petróleo, comércio e mineração . Crédito: Beatriz Seixas/Fernando Madeira/ Tadeu Bianconi-Agência Vale

Nossas ações direcionam o Estado à neutralidade nas emissões de carbono e à geração de empregos verdes. Ampliar a restauração da Mata Atlântica, investir em recursos hídricos e em agricultura regenerativa fortalece nossa resiliência ambiental e nos prepara para os desafios das mudanças climáticas.

Segurança pública, por sua vez, continuará demandando políticas permanentes, inovadoras e integradas com prevenção e repressão qualificadas. A continuidade de políticas públicas certeiras, como no caso do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que desde 2011 tem feito a diferença para a sociedade capixaba, é fundamental.

Hoje o Estado tem um caminho traçado e para nós é importante que continuemos nessa rota para que possamos seguir em franca expansão. Não podemos correr riscos de uma guinada de rota, trazendo de volta uma época obscura com a falta de diálogo e de transparência.

O Espírito Santo que chega aos 490 anos de história é referência, que olha para o passado com orgulho de suas raízes, mas que mira o futuro com muita coragem e ambição. Temos um compromisso claro que é construir um Espírito Santo mais seguro, inovador, menos desigual, sustentável, justo e humano. Unidos, vamos seguir transformando o solo capixaba em um território de oportunidades, prosperidade e esperança para todos.

Parabéns, Espírito Santo! Sigamos juntos, construindo o futuro que sonhamos.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais