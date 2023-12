Chatbots

'Robôs' entram em ação para dar informações sobre cidades da Grande Vitória

Prefeituras da Região Metropolitana do Espírito Santo apostam na inteligência artificial para se comunicar com população e processar dados

Chatbots estão revolucionando atendimento na Grande Vitória. (Shutterstock)

João Barbosa Repórter

Municípios da Grande Vitória estão apostando na inteligência artificial para se comunicar mais rápido e de forma eficiente com a população, lançando mão de robôs digitais, ou seja, chatbots, para dar informações e mesmo fazer atendimentos que só ocorriam presencialmente. Confira as novidades levantadas pelo Anuário Espírito Santo, de A Gazeta.

Em Vitória, população é informada com auxílio da “Vivi”

Análise de dados para dar mais fluidez ao trânsito, ferramenta para facilitar o licenciamento ambiental e drones com visão térmica para identificar criadouros de mosquitos. Esses são alguns exemplos de como a tecnologia está sendo aplicada em Vitória para inovar e para beneficiar a população.

Reconhecida como uma das cidades mais inovadoras do Brasil, a capital do Espírito Santo conquistou recentemente o segundo lugar no ranking da 100 Open Startups, prêmio conceituado no cenário de inovação da América Latina. “Vitória também alcançou a sétima posição no ranking Connected Smart Cities 2023, destacando-se no eixo temático da saúde. Isso é resultado da reestruturação e ampliação do parque tecnológico, que possibilitou a ampliação da rede de internet Wi-Fi, tornando a cidade mais inteligente e conectada”, detalha o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini.

Ele explica que a cidade tem oferecido ferramentas para facilitar o acesso a serviços. “No aplicativo Vitória Online, da prefeitura, os usuários podem interagir com o dispositivo de inteligência artificial (IA) chamado Vivi e obter informações sobre uma ampla gama de serviços disponíveis sem sair de casa.”

Já pela Ouvidoria 156, que permite aos cidadãos registrarem reclamações, sugestões e elogios, a IA faz a categorização de demandas para que o direcionamento seja mais assertivo. “Os dados coletados com uso de tecnologia contribuem para a elaboração de estratégias de gestão, permitindo reduzir custos e aumentar a qualidade de vida da população”, afirma Pazolini.

A tecnologia também está sendo usada para evitar engarrafamentos na Capital. “A sincronização dos semáforos foi aprimorada e hoje é toda computadorizada com a ajuda da IA, que controla os tempos de abertura e fechamento das vias, dando mais fluidez ao trânsito. Essa modernização incluiu a adoção de novos recursos, como tecnologia em nuvem, mudanças na comunicação entre os semáforos e utilização de cabos de alumínio, que ajudam a prevenir roubos.”

Dessa forma, os semáforos de Vitória se comunicam em tempo real e de maneira segura com a Central Semafórica da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura (Setran). “Foram mais de 200 novos módulos instalados nos principais corredores da cidade, aprimorando a sincronização. Planejamos aprimorar ainda mais o sistema”, enfatiza Pazolini.

O prefeito acrescenta que a Secretaria de Segurança Urbana (Semsu) já trabalha para desenvolver um software de IA capaz de monitorar as ruas da cidade, otimizando o trabalho das equipes de segurança.

Na área ambiental, o uso da inteligência artificial permite simplificar iniciativas de geoarborização, licenciamento ambiental e monitoramentos atmosférico, hídrico e de solo. “A inteligência artificial desempenha um papel crucial ao oferecer soluções inovadoras e eficientes para melhorar processos, reduzir custos e desenvolver produtos e serviços mais amigáveis ao meio ambiente. Com a ajuda da IA, a prefeitura simplificou a emissão de licenças ambientais, por exemplo, reduzindo o tempo de análises documentais. Atualmente, tudo é processado por meio de softwares”, aponta Pazolini.

Já na educação, a IA tem impactado de forma positiva e significativa a maneira como os alunos aprendem e os professores ensinam nas escolas de Vitória. “O desenvolvimento de trabalhos dessa natureza desperta o interesse e a curiosidade e estimula a participação dos estudantes, trazendo inúmeros benefícios para o desenvolvimento e, consequentemente, para a formação integral.”

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Álvaro de Castro Mattos, em Jardim da Penha, por exemplo, foram realizadas atividades para proporcionar aos estudantes o contato com a nova tecnologia. Alunos do 9º ano participaram de uma dinâmica para criação de um vídeo institucional sobre a unidade de ensino com narração em inglês. “Eles utilizaram a IA para criar o roteiro do vídeo, em formato de espelho. Nesse momento, aprenderam que poderiam solicitar à ferramenta que mudasse a linguagem do vídeo para um tom mais humorado ou profissional, dependendo do interesse de cada grupo”, explica Pazolini.

Outro benefício proporcionado pela tecnologia é verificado na área da saúde. Com o auxílio da IA, Vitória se destaca ao divulgar informações sobre os estoques de medicamentos em farmácias públicas oito meses antes do que é exigido pela Lei Federal 14.654/2023.

“O Painel de Medicamentos permite que os cidadãos verifiquem a disponibilidade de medicamentos em suas unidades de saúde antes de sair de casa, proporcionando maior transparência e conveniência”, comenta.

Em Vitória, a tecnologia também ajuda no combate ao mosquito da dengue. Para isso, são utilizados drones especiais com visão térmica que identificam criadouros do Aedes aegypti em locais de difícil acesso.

Serra aposta em sistemas digitais para atrair investimentos

A implementação de ferramentas de inteligência artificial (IA) tem apresentado bons frutos para a Serra. A cidade com o maior número de moradores do Espírito Santo vem usando as novas tecnologias para a gestão do trânsito, para a comunicação com os cidadãos e para as melhorias em serviços de saúde, educação e segurança.

O prefeito local Sérgio Vidigal afirma que a inovação é de suma importância para que o município posicione-se entre os mais modernos do Estado e do Brasil. “A Serra é um polo industrial do Espírito Santo, a cidade mais populosa do Estado. Com as inovações da IA, podemos atrair cada vez mais pessoas e empresas para a cidade. Já temos números que comprovam isso: em 2021, a Serra tinha menos de 70 mil CNPJs [Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas] abertos e, hoje, tem cerca de 80 mil. Isso comprova que estamos caminhando para aprimorar cada vez mais o atendimento na nossa cidade”, avalia o prefeito.

De acordo com Vidigal, a Serra tem mais de 46 serviços que usam a IA e mais de 130 mil processos digitais. “Estamos focando investimentos importantes na área de tecnologia, para podermos avançar em diversos âmbitos, diminuindo o uso de papel e assim gerando economia em diversos processos”, exemplifica.

A Serra desembolsou nos últimos anos cerca de R$ 40 milhões para aplicação de inteligência artificial. “Com esses e outros investimentos, queremos aprofundar ainda mais a qualidade dos serviços, principalmente em saúde, educação, trânsito, segurança e mobilidade”, sinaliza Vidigal.

Uma das áreas em que a IA tem se mantido presente é a segurança pública, com a Central de Controle Operacional de Videomonitoramento (CCOV), que reconhece os veículos com características específicas quanto à cor, modelo, placa e ano, além daqueles com restrições. Em casos de roubo e furto, o departamento aciona as equipes da Guarda Municipal nas ruas para proceder a abordagem.

O secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia da Serra, Pedro Trindade, explica que estão sendo estudados os custos para a implantação de mais ferramentas de IA.

“Há desafios e preocupações importantes, especialmente no que diz respeito à proteção da privacidade dos dados das pessoas e das organizações. A utilização de IA pode facilitar bastante o acesso e a eficiência do atendimento. No entanto, precisamos trabalhar para que a tecnologia consiga melhorar os serviços públicos de forma democrática e sem vieses de preconceito ou exclusão”, observa. Trindade acrescenta que, pelo fato de a Serra ser uma cidade muito populosa e territorialmente extensa, os investimentos precisam ser assertivos.

Robô dá informações em Vila Velha

Conhecida por suas belezas, que vão das praias ao Convento da Penha e ao Morro do Moreno, Vila Velha também quer se destacar por trilhar um caminho inovador, conectando moradores, turistas e investidores às vantagens proporcionadas pela inteligência artificial (IA) e pelas novas tecnologias.

No epicentro dessa revolução, está o chatbot, uma ferramenta que simula interações humanas com um programa de computador. Pelo aplicativo Vila Velha On, um assistente virtual não apenas responde, mas também compreende naturalmente as necessidades do usuário, graças à tecnologia que combina o poder do ChatGPT e do Google com mapa neural e informações específicas do município.

O prefeito Arnaldinho Borgo destaca que essa inovação não para por aí. Outubro de 2023 marcou o lançamento de uma versão web aprimorada do portal oficial da cidade e, a partir de 2024, a IA será uma aliada na abertura de processos eletrônicos.

Na esfera educacional, a cidade adotou sinais sonoros especialmente projetados para crianças com transtorno do espectro autista (TEA), criando um ambiente mais acolhedor e inclusivo.

“Esses sinais sonoros facilitam a comunicação. Com o uso da inteligência artificial, é possível personalizá-los com base nas necessidades de cada criança, contribuindo para um aprendizado ainda mais eficaz”, explica o prefeito.

A influência da IA se estende ao “Escola Tá On”, plataforma que estimula a interação entre estudantes, famílias e comunidade escolar. Nesse portal, a inteligência artificial desempenha um papel crucial na verificação e análise de textos criados para o envio de e-mails, assegurando a qualidade e veracidade dos materiais veiculados e distribuídos para os pais e alunos.

No trânsito, a tecnologia é usada para o controle de semáforos, garantindo fluidez ao tráfego de veículos e reduzindo congestionamentos. Segundo Arnaldinho, a inteligência artificial também é usada no sistema de estacionamento rotativo, mapeando e apontando ruas que dispõem do serviço e informando aos motoristas e motociclistas onde há vagas disponíveis.

No quesito segurança, Vila Velha conta com a “Muralha Eletrônica”, serviço que monitora 53 vias da cidade. O sistema, que é capaz de identificar veículos por características como adesivos e acessórios externos, já contribuiu para a elucidação de crimes em conjunto com as forças de segurança do Estado.

Arnaldinho Borgo reforça os benefícios da inteligência artificial para os cidadãos. “Toda ferramenta, quando colocada à disposição para melhorar a vida das pessoas, é muito bem-vinda. Assim pensamos em Vila Velha quando modernizamos os serviços oferecidos aos munícipes, visando a reduzir tempo de resposta, ampliar alcance dos serviços e aproximar a gestão da cidade das pessoas que moram e investem aqui, bem como aquelas que visitam a cidade”, pontua.

De acordo com o prefeito, no âmbito estadual, Vila Velha caminha para ser uma das cidades mais conectadas com o uso e funcionalidades da inteligência artificial. “É a cidade com maior investimento em tecnologia no Estado. Esse dado é do Ranking Capixaba de Tecnologia de Cidades Inteligentes. Investimos mais de R$ 250 milhões em tecnologia. E serviços essenciais como consultas médicas, vacinas, rematrículas e abertura de processos, por exemplo, estão na palma da mão da população”, conclui Arnaldinho.

Além dessas tecnologias, a cidade em 2020 promoveu a concessão da iluminação pública com intuito de usar essa rede para se tornar uma cidade inteligente, com câmeras conectadas nos postes, monitorando o dia a dia dos moradores.

Lâmpadas com 5G nas ruas de Cariacica

Câmeras que vigiam as ruas e dão alertas contra crimes. Aplicativo que garante a segurança de alunos e professores. Serviços conduzidos por inteligência artificial (IA) para acelerar o atendimento na área da saúde. Ferramentas como essas têm transformado o dia a dia dos moradores de Cariacica, e mais investimentos devem ser feitos para tornar a cidade mais tecnológica.

No processo de transformação digital do município, iniciou-se também a conexão do sistema de iluminação das ruas com a internet. A Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, em abril de 2023, tornou-se a primeira do país a ter luminárias com 5G.

Os equipamentos, que permitem o reconhecimento facial, têm antena para disponibilizar sinal Wi-Fi e câmeras de videomonitoramento. A instalação faz parte do projeto-piloto do Conecta 5G, do Ministério das Comunicações, e soma-se a outras inovações para garantir a segurança.

Uma das propostas para combater o crime é o Cerco Inteligente, que monitora cada veículo, agindo como um guardião silencioso, mas atento, do trânsito. Se um veículo suspeito revela-se, um sinal sonoro ressoa na central, alertando as autoridades.

“Se a placa tiver restrição de furto e roubo ou se estiver associada a algum tipo de crime, um sinal sonoro é emitido na central. Veículos sem placa também poderão ser notificados por cor e modelo. O alerta é enviado para as viaturas da Guarda Municipal de Cariacica e demais forças de segurança, que poderão abordar o veículo”, detalha o prefeito da cidade, Euclério Sampaio.

O serviço integra ainda outras forças de segurança, como agentes de trânsito, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, além de trabalhar em parceria com cercos eletrônicos de outros municípios do Espírito Santo.

Outro programa tem como foco a rede de educação. Escolas municipais começaram a contar com o botão do pânico para a proteção de alunos e professores. O dispositivo funciona por meio de um aplicativo integrado à Guarda Municipal e, quando acionado, emite um alerta aos agentes de segurança.

Para o prefeito, os assuntos ligados à tecnologia e inteligência artificial fazem parte não apenas do futuro, mas também do presente. “Esses recursos já são realidade e precisam ser utilizados na administração pública para tornar os serviços oferecidos à população mais dinâmicos e ágeis.”

O serviço de atendimento médico é uma das áreas que têm apostado nas inovações. Por meio de um aplicativo que usa IA, a prefeitura garante informações mais eficazes para o agendamento de consultas médicas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

“O desafio de acompanhar os avanços tecnológicos é muito grande para o gestor público. A todo momento, surgem novas ferramentas tecnológicas que podem otimizar e modernizar a máquina pública. Toda a nossa equipe se esforça ao máximo para acompanhar esses avanços”, diz Euclério.

Ele afirma que vê a IA como uma força transformadora que pode aprimorar a qualidade de vida da população, otimizar serviços públicos e fortalecer a economia. “Estamos cientes dos desafios que isso implica, como investimentos em infraestrutura digital, capacitação da força de trabalho e parcerias estratégicas. Mas também enxergamos as oportunidades, desde o aprimoramento da segurança pública por meio de sistemas inteligentes até a criação de soluções inovadoras para problemas urbanos complexos.”

Para 2024, o prefeito acrescenta que haverá a instalação de impressoras 3D nas escolas da rede municipal de ensino. “O equipamento será utilizado para incentivar o aprendizado interdisciplinar e o trabalho em equipe, potencializar o processo criativo dos estudantes e aprimorar seu ensino, entre outros benefícios pedagógicos.”

Projetos imobiliários analisados rapidamente em Viana

Desde sugestões de vídeos no Tik Tok até uma dúvida no ChatGPT, o uso da inteligência artificial (IA) já se tornou algo presente na vida de milhares de pessoas. Agora, essa tecnologia tem sido usada para desenvolvimento de políticas públicas, que auxiliam na aprovação de projetos e regularização fundiária.

Em Viana, município da Grande Vitória, o programa Desenvolve Legal já utiliza a IA para aprovação de projetos arquitetônicos, regularização de edificações, emissão dos alvarás e demais licenças. A secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Gabriela Siqueira, explica como funciona essa ferramenta.

“Esse programa é uma plataforma on-line em que estão parametrizadas todas as legislações do município. A ferramenta é muito didática. Depois de fazer o cadastro inicial, o investidor abre o processo para análise do projeto. Na plataforma, já tem todos os índices urbanísticos. Assim, caso desejem construir um empreendimento de 30 metros em um zoneamento de até nove metros de altura, o próprio sistema já bloqueia o processo, por exemplo”, informa a secretária.

De acordo com a Prefeitura de Viana, com esse novo sistema, projetos e licenças que geram impacto ambiental, que demoravam oito meses para aprovação, agora são analisados em um prazo de até 45 dias. Já os projetos que não geram impacto ambiental são analisados em, no máximo, 10 dias. O prefeito Wanderson Bueno ressalta que esse é o prazo recorde de todo Brasil.

“Em outros Estados, como Pernambuco e São Paulo, o prazo médio para aprovação dos projetos de uso e ocupação do solo é de um ano. Com o Desenvolve Legal, todos os projetos na cidade serão feitos de forma on-line, em tempo real e em prazo recorde. Isso mostra a nossa capacidade e a nossa condição de gerar um ambiente de negócios sólido e que traz segurança para quem quer investir no município”, destaca o prefeito de Viana.

O sucesso do programa levou a prefeitura a projetar outra ferramenta de inovação, agora, para os moradores. O município está desenvolvendo uma nova plataforma com inteligência artificial para atuar em conjunto com o programa de regularização fundiária, o Lar Legal. Esse sistema será responsável por receber e analisar os dados dos munícipes que desejam ter seu terreno regularizado, promovendo mais agilidade e transparência no processo.

“Vamos garantir segurança aos proprietários de terrenos, que receberão, de forma gratuita, a escritura dos terrenos, uma documentação que custa, em média, entre R$ 9 mil e R$ 20 mil”, conta Wanderson Bueno.

O meio digital possibilita a preservação do meio ambiente, promovendo a eliminação do uso e descarte de papel. Esse processo também foi incorporado pelo município com o Sislam, um sistema 100% digital que agiliza a tramitação dos processos ambientais e permite a tramitação sem o uso do papel, reduzindo em até seis meses o prazo de análise e preservando, nos últimos dois anos, mais de 40 árvores.

Para além da necessidade da inovação, a tecnologia precisa ser acessível e acessada pelos cidadãos. Conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, 161,6 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade do país utilizaram a internet. Na área rural, o percentual atingiu 72,7% de acessos com crescimento mais acelerado entre os idosos, com 60 anos ou mais, subindo para 62,1% em 2022.

Com esse aumento no número de pessoas conectadas, a prefeitura já estuda o lançamento de um aplicativo que possibilite o acesso a todos os serviços municipais, para que a inovação facilite a rotina dos moradores da região. “Essa novidade vai auxiliar, por exemplo, a população a solicitar e acompanhar demandas sobre iluminação, IPTU, Procon, saúde, vagas de emprego, entre outros temas”, afirma Bueno.

