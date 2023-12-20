'Superapp' vai reunir serviços de 58 órgãos do governo do ES

Serviço do governo será um cardápio de atendimento ao contribuinte Crédito: Freepik

Com o propósito de estreitar os laços entre a administração pública e o cidadão, bem como simplificar o acesso a serviços, o governo do Espírito Santo planeja lançar, em 2024, um aplicativo que unificará os serviços atualmente dispersos em 58 diferentes sites de órgãos estaduais.

Para tornar viável esse projeto, denominado de “superapp”, o governo obteve um financiamento de US$ 19 milhões (equivalentes a R$ 96 milhões). Esses recursos serão destinados não apenas à contratação da ferramenta, mas também à orientação para a reestruturação de todos os serviços, consolidando-os em uma única plataforma, fundamentada em inovação e inteligência artificial (IA).

O coordenador estadual de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Victor Murad, compartilha que a inspiração para esse empreendimento surgiu de experiências em países reconhecidos por suas eficientes administrações digitais, como Estônia e Finlândia.

Na prática, o novo aplicativo será operacionalizado de maneira semelhante aos apps populares para pedir comida, que reúnem cardápios de diversos restaurantes. No caso do governo, a proposta é oferecer, em um único aplicativo, um extenso menu para o cidadão. Atualmente, o Estado disponibiliza cerca de 580 tipos de atendimentos diversos à população, muitos dos quais presenciais, mas nem todos exigem deslocamento.

Esse novo app concentrará atividades como a renovação da carteira de motorista, pagamento do IPVA, solicitação de remédios da Farmácia Cidadã e matrícula e rematrícula em escolas, entre outros serviços.

Murad enfatiza: “Vamos transformar 58 sites em 4 milhões de portais individuais, utilizando a inteligência artificial. O cidadão terá um governo exclusivo na palma da mão, atendendo ao conceito global de um superapp.”

Victor Murad Coordenador de Inovação no ES Crédito: divulgação

"Não haverá necessidade de 20 ou 30 aplicativos separados, pois, mediante a autenticação do usuário, o portal identificará automaticamente os serviços mais utilizados pela pessoa" Victor Murad - Coordenador de Inovação no ES

A previsão é que o superapp esteja disponível até agosto de 2024. O foco será a condução do processo de transformação digital, contando com o suporte financeiro para a contratação de mão de obra especializada para trabalhar nesse processo.

“A máquina do governo precisa ser ágil e transparente e atender às necessidades da população. Por meio da inteligência artificial e da inovação, estamos levando o governo até o cidadão, eliminando filas e os transtornos de permanecer desnecessariamente em repartições públicas, quando o mundo já oferece tecnologias avançadas.”

Ainda de acordo com Murad, a proposta representa apenas uma das iniciativas em andamento, nas quais a inovação e a inteligência artificial têm sido peças-chave para o governo.

Segundo o coordenador, o Executivo também está empenhado em diversas frentes, como o uso de robôs para mapear rotinas na área da saúde, implementação de cerco eletrônico de veículos e instalação de totens de monitoramento nas escolas.

Desde a implementação do Cerco Inteligente, 60% dos carros roubados são recuperados Crédito: Detran-ES/Divulgação