AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Anuário
  • 'Superapp' vai reunir serviços de 58 órgãos do governo do ES
Aplicativo

'Superapp' vai reunir serviços de 58 órgãos do governo do ES

Ferramenta do governo capixaba vai permitir ao cidadão ter acesso a mais de 580 tipos de atendimentos sem sair de casa

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 07:51

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

20 dez 2023 às 07:51
Serviço do governo será um cardápio de atendimento ao contribuinte
Serviço do governo será um cardápio de atendimento ao contribuinte Crédito: Freepik
Com o propósito de estreitar os laços entre a administração pública e o cidadão, bem como simplificar o acesso a serviços, o governo do Espírito Santo planeja lançar, em 2024, um aplicativo que unificará os serviços atualmente dispersos em 58 diferentes sites de órgãos estaduais.
Para tornar viável esse projeto, denominado de “superapp”, o governo obteve um financiamento de US$ 19 milhões (equivalentes a R$ 96 milhões). Esses recursos serão destinados não apenas à contratação da ferramenta, mas também à orientação para a reestruturação de todos os serviços, consolidando-os em uma única plataforma, fundamentada em inovação e inteligência artificial (IA).

Veja Também

Anuário 2023: Consulte aqui os principais dados da economia capixaba

Anuário 2023: Inteligência artificial tira dúvidas sobre a economia do ES

O coordenador estadual de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Victor Murad, compartilha que a inspiração para esse empreendimento surgiu de experiências em países reconhecidos por suas eficientes administrações digitais, como Estônia e Finlândia.
Na prática, o novo aplicativo será operacionalizado de maneira semelhante aos apps populares para pedir comida, que reúnem cardápios de diversos restaurantes. No caso do governo, a proposta é oferecer, em um único aplicativo, um extenso menu para o cidadão. Atualmente, o Estado disponibiliza cerca de 580 tipos de atendimentos diversos à população, muitos dos quais presenciais, mas nem todos exigem deslocamento.
Esse novo app concentrará atividades como a renovação da carteira de motorista, pagamento do IPVA, solicitação de remédios da Farmácia Cidadã e matrícula e rematrícula em escolas, entre outros serviços.
Murad enfatiza: “Vamos transformar 58 sites em 4 milhões de portais individuais, utilizando a inteligência artificial. O cidadão terá um governo exclusivo na palma da mão, atendendo ao conceito global de um superapp.”
Victor Murad Coordenador de Inovação no ES
Victor Murad Coordenador de Inovação no ES Crédito: divulgação
"Não haverá necessidade de 20 ou 30 aplicativos separados, pois, mediante a autenticação do usuário, o portal identificará automaticamente os serviços mais utilizados pela pessoa"
Victor Murad - Coordenador de Inovação no ES
A previsão é que o superapp esteja disponível até agosto de 2024. O foco será a condução do processo de transformação digital, contando com o suporte financeiro para a contratação de mão de obra especializada para trabalhar nesse processo.
“A máquina do governo precisa ser ágil e transparente e atender às necessidades da população. Por meio da inteligência artificial e da inovação, estamos levando o governo até o cidadão, eliminando filas e os transtornos de permanecer desnecessariamente em repartições públicas, quando o mundo já oferece tecnologias avançadas.”

Veja Também

Inteligência artificial transforma empresas e serviços públicos no ES

Ainda de acordo com Murad, a proposta representa apenas uma das iniciativas em andamento, nas quais a inovação e a inteligência artificial têm sido peças-chave para o governo.
Segundo o coordenador, o Executivo também está empenhado em diversas frentes, como o uso de robôs para mapear rotinas na área da saúde, implementação de cerco eletrônico de veículos e instalação de totens de monitoramento nas escolas.
Desde a implementação do Cerco Inteligente, 60% dos carros roubados são recuperados
Desde a implementação do Cerco Inteligente, 60% dos carros roubados são recuperados Crédito: Detran-ES/Divulgação
Uma das políticas que têm dado certo é o Cerco Inteligente, que faz acompanhamento do sistema viário por câmeras nas principais rodovias estaduais e tem garantido a recuperação de 60% dos veículos roubados ou furtados.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

'Inteligência artificial é a coisa mais inovadora do século', diz Teco Medina

Acesse aqui a versão digital do Anuário Espírito Santo 2023 de A Gazeta

"Podemos ter uma frota do Transcol com ônibus elétricos ou movidos a hidrogênio verde"

Anuário 2023: Consulte aqui os principais dados da economia capixaba

ConfIA: A Gazeta lança inteligência artificial com dados do Anuário ES 2023

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Governo do ES Anuário Espírito Santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho da BR 101 em Rio Novo do Sul onde desmonte de rochas será feito nesta quinta (6)
BR 101 em Rio Novo do Sul será interditada para desmonte de rochas
Educação
Ensino médio do ES tem a 3ª maior nota do Ideb no país; veja ranking
Churrascada Gaúcha do Steffen Centro de Eventos, na Serra
Festa no ES celebra a cultura gaúcha com churrasco e bebida liberados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados