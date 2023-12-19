São quatro veículos, em uma linha. Estamos discutindo a logística de abastecimento, o grande problema do ônibus elétrico é o abastecimento. Estamos discutindo com a EDP a carga de energia e um local para abastecermos e, depois disso, vamos poder ampliar o número de ônibus elétricos no Estado. Mas pode ser que o hidrogênio verde chegue mais rápido e talvez não tenhamos de ampliar tanto os ônibus elétricos. Queremos que o Espírito Santo seja um produtor de hidrogênio verde e, talvez, com um custo menor. Podemos ter uma frota do Transcol com ônibus elétricos, com ônibus movidos a hidrogênio verde e alguns com um combustível de transição, que é o gás. É mais rápido, barato e mais fácil colocar um conversor a gás no ônibus a diesel. Então, pode ser que transformemos alguns veículos a combustão em ônibus a gás natural, que é uma fonte forte de energia com menos emissão de poluentes.