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Projeções para 2024

A Gazeta lança Anuário Espírito Santo 2023

Edição deste ano conta com novidades e tem como mote a inteligência artificial que trabalha e confia
Thiago Jesus

Thiago Jesus

Publicado em 

30 nov 2023 às 12:18

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 12:18

Inteligência artificial; tecnologia; chat gpt
A Inteligência Artificial é o tema central do Anuário 2023 de A Gazeta Crédito: Freepik
A inteligência artificial (IA) tem sido uma força transformadora em muitos setores, incluindo o mercado financeiro, saúde, varejo e muitos outros. Com a capacidade de processar grandes volumes de dados e aprender com a experiência, a IA está mudando a maneira como as empresas operam e tomam decisões.
Este é o tema do evento de lançamento do Anuário Espírito Santo 2023, que acontecerá no próximo dia 19 de dezembro, no Palácio Anchieta, em Vitória, com o painel ‘ES do Futuro: Inovação Transforma Estado e Municípios’, comandado pelo comentarista da CBN Teco Medina.
Entre alguns assuntos que serão abordados no evento estão: o Espírito Santo já vive o futuro; o ES e a meta de ser um dos cinco estados mais inovadores do país até 2030; os benefícios da IA para o mercado de trabalho e as exigências para o trabalhador; e como o ES pode aumentar competitividade com a IA e inovação.
Empresários, gestores e governantes estão entre os convidados. O evento é uma realização de A Gazeta, que reforça posicionamento inovador no mercado. O evento vai oportunizar o debate para lideranças capixabas que, diuturnamente, trabalham a inovação em suas pautas, além de ações envolvendo cidadãos que também têm contribuído para um mundo conectado.

O Anuário

Trata-se de um projeto que consiste na produção de um Guia com conteúdo analítico e dados confiáveis e atualizados sobre o Estado e seus 78 municípios. O rico material vai abordar a IA e mostrar as boas práticas no meio governamental e empresarial, além das ações envolvendo cidadãos que também têm contribuído para um mundo conectado.
O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes acredita que inovar e transformar-se passaram a ser verbos imperativos para quem quer se manter competitivo e conectado aos seus propósitos. Segundo Moraes, de maneira alguma podemos chegar a 2024 pensando e agindo como se ainda estivéssemos em 2022.
“O uso de inteligência artificial e de tecnologia atingiu patamares novos ao longo deste ano, e essa realidade está aqui, bem perto de nós. Por isso, mapear as oportunidades de ganho de eficiência, de agilidade e de aprendizado que têm sido vividas por praticamente todos os setores do Estado, e compartilhá-las com a sociedade, é uma forma de cumprir nosso papel de difundir informação a favor de um Espírito Santo mais forte e desenvolvido", finaliza.
Para Mikaella Campos, Editora do Anuário, todo ano o objetivo é ir além dos dados e trazer as tendências no mercado capixaba. Para 2023, com a chegada do ChatGPT e do Bard, a proposta foi mostrar como as empresas e o setor público estão usando a inteligência artificial para dar segurança, reduzir custos, garantir mais produtividade e qualidade.
“A revista revela como a IA é promissora e tem potencial para transformar a economia capixaba, tornando o estado mais competitivo e com melhor ambiente para negócios”, afirma.

Guia

A edição impressa será entregue em primeira mão durante o evento. Na ocasião, também será disponibilizado um link para o download da edição digital, em agazeta.com.br/anuario, que conta com diversos conteúdos do Anuário, permitindo a consulta dos dados de cada município capixaba, por meio da ferramenta interativa e com infográficos.
Além dos balanços atuais do cenário econômico capixaba, o Anuário promove algumas projeções para o próximo ano e apresenta perspectivas de cada segmento, servindo como uma base confiável de consulta sobre dados do Espírito Santo.

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