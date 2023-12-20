Reforma tributária exige reinvenção da economia capixaba

Mudança na forma de cobrar impostos exigirá transformação na economia capixaba Crédito: Shutterstock

A reforma tributária, em tramitação em Brasília, tem como objetivo modernizar a cobrança de impostos no Brasil. Seu principal pilar é a substituição dos cinco tributos que compõem o sistema atual (IPI, PIS, Cofins, ICMS, ISS) pelo IVA (Imposto sobre Valor Agregado), que será composto pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Essa alteração vai fazer com que o tributo seja cobrado no local do consumo, o que é menos vantajoso para Estados pouco populosos como o Espírito Santo. Além disso, por ser forte no cenário nacional como produtor, o Estado capixaba é um dos que mais sofrerá os impactos do modelo de tributação do destino.

Diante desse novo panorama, a inovação, já tão presente no mercado local, terá um papel fundamental para driblar as dificuldades, aponta o secretário de Estado da Fazenda, Benicio Costa. “Manter-se inovador e competitivo, numa conjuntura de mudanças tão substanciais, auxilia o Estado a sedimentar uma posição favorável na nova moldura econômica, que progressivamente ganhará corpo após a reforma tributária, permitindo-lhe lançar bases perenes para um crescimento sustentável”, explica.

Ele também ressalta a influência que as empresas de tecnologia e inovação terão nos próximos anos. São elas, na avaliação do secretário, que municiam esse novo salto industrial, elevando os níveis de produtividade.

Benicio Costa, secretário de Estado da Fazenda Crédito: Divulgação

"Verifica-se uma relação de proporcionalidade direta entre o desenvolvimento de um Estado no campo da tecnologia e inovação e o seu poder de atração de empreendimentos, sobretudo de novas indústrias" Benicio Costa - Secretário de Estado da Fazenda

O resultado é um ciclo virtuoso: o desenvolvimento tecnológico fomenta o crescimento intensivo e extensivo das atividades econômicas. Essas, por sua vez, promovem incrementos arrecadatórios que permitem ao Estado ampliar suas capacidades de investimento e, com isso, contribuir para a expansão das potências produtivas da iniciativa privada.

O secretário da Fazenda acrescenta que essa dinâmica alavancada pela inovação pode contribuir para o aumento da arrecadação do Espírito Santo, especialmente no período de transição.

Segundo Costa, o fato de o IVA operar com uma base de incidência ampla – que abrange bens, serviços e direitos, inclusive materiais e imateriais, tangíveis e intangíveis – qualquer nova atividade econômica a ser desenvolvida estará apta a gerar receitas para o Estado. “Uma das principais virtudes da inovação consiste, precisamente, na multiplicação horizontal de negócios e em oferecer melhores condições para a diversificação de matrizes produtivas”, completa.

De acordo com o secretário da Fazenda, entre os desafios impostos ao Estado para mitigar os efeitos da reforma estão: potencializar o seu mercado doméstico (com geração de emprego e renda), diversificar suas matrizes produtivas (com políticas de desenvolvimento regional) e assegurar condições propícias à atração e à manutenção de empresas no território capixaba (com investimentos em infraestrutura, tecnologia, capital humano, inovação, entre outros).

O coordenador do curso de Direito da Fucape, Rogério Dias Correia, destaca que a política arrojada de incentivos fiscais proporcionou ao Espírito Santo a atração de muitos investimentos nos últimos anos, principalmente no setor atacadista e indústrias que antes estavam em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Rogério Dias, professor de Direito da Fucape, destaca que as estratégias de desenvolvimento do Estado terão de se ajustar para continuar ofertando outras vantagens às empresas Crédito: Divulgação

Quando a reforma começar a produzir efeitos no ICMS, o que está previsto para a partir de 2029, há uma tendência dessas empresas retornarem para os Estados de onde saíram e que têm maior público consumidor.

Para melhorar a competitividade, o professor aponta que o Espírito Santo terá de buscar alternativas e investir na melhoria dos portos, já que tem perfil de comércio exterior. A evolução logística pode ser um grande diferencial aos olhos dos investidores, frente às deficiências de Estados próximos, como a crise da segurança pública no Rio de Janeiro, por exemplo.

Sem a política dos benefícios fiscais, o professor acrescenta que as estratégias de desenvolvimento do Estado terão de se ajustar para continuar ofertando outras vantagens às empresas. E é nesse cenário que o ramo da tecnologia e a inovação abrem novas oportunidades.