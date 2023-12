Drones e inteligência artificial revolucionam a gestão pública no ES

A fusão estratégica da inteligência artificial (IA) com tecnologias inovadoras, como os drones, está desencadeando uma revolução sem precedentes nas operações da administração pública. Essa simbiose eleva a eficiência operacional e fortalece a capacidade de resposta frente aos desafios, solidificando-se como pilar essencial na construção de sociedades mais seguras, resilientes e sustentáveis. Algoritmos inteligentes desempenham papel integral na operação dos drones, desde o planejamento das missões de voo até o seu controle autônomo, elaboração de mosaicos com imagens produzidas e geração de produtos como modelos de declividade, localização de suspeitos e detecção de incêndios. A administração pública do Espírito Santo, alinhada com a vanguarda tecnológica, tem uma frota em crescimento de drones equipados com tecnologia de ponta, ilustrando esse progresso. Diversas ações já são executadas, demonstrando o potencial desses dispositivos.

No âmbito da fiscalização ambiental, permitem sobrevoar áreas extensas e de difícil acesso. Equipados com sensores especializados, câmeras térmicas e de alta resolução, detectam precocemente atividades ilegais, como desmatamento, poluição e incêndios.

Os drones desempenham ainda papel vital na prevenção de desastres naturais, permitindo identificar áreas propensas a alagamentos e deslizamento, para a implementação de medidas preventivas, otimizando recursos. No contexto do planejamento urbano, municípios aproveitam as imagens e modelos gerados para obter uma visão holística dos territórios. Essa análise subsidia a elaboração ou revisão do Plano Diretor Municipal, otimizando a infraestrutura urbana, transporte e serviços públicos, além de facilitar as tomadas de decisão. Essa aliança promissora entre máquinas inteligentes e ação do poder público delineia um caminho para um futuro onde a inovação é a chave para a segurança e a prosperidade.