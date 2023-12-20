Drones e inteligência artificial revolucionam a gestão pública no ES

Drones contribuirão para apoio às demandas de segurança no Estado Crédito: Divulgação: Pixabay

A fusão estratégica da inteligência artificial (IA) com tecnologias inovadoras, como os drones, está desencadeando uma revolução sem precedentes nas operações da administração pública. Essa simbiose eleva a eficiência operacional e fortalece a capacidade de resposta frente aos desafios, solidificando-se como pilar essencial na construção de sociedades mais seguras, resilientes e sustentáveis.

Algoritmos inteligentes desempenham papel integral na operação dos drones, desde o planejamento das missões de voo até o seu controle autônomo, elaboração de mosaicos com imagens produzidas e geração de produtos como modelos de declividade, localização de suspeitos e detecção de incêndios. A administração pública do Espírito Santo, alinhada com a vanguarda tecnológica, tem uma frota em crescimento de drones equipados com tecnologia de ponta, ilustrando esse progresso. Diversas ações já são executadas, demonstrando o potencial desses dispositivos.

Na seara da segurança pública, desempenham papel crucial em operações de vigilância e monitoramento em tempo real. Os drones oferecem uma visão aérea abrangente, com acompanhamento automático de movimentações suspeitas, otimizando a resposta a incidentes e fortalecendo a segurança das comunidades.

No âmbito da fiscalização ambiental, permitem sobrevoar áreas extensas e de difícil acesso. Equipados com sensores especializados, câmeras térmicas e de alta resolução, detectam precocemente atividades ilegais, como desmatamento, poluição e incêndios.