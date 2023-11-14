Violência em Cariacica: mais um homem é encontrado morto a tiros

O corpo de um jovem de 24 anos, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado durante a manhã desta terça-feira (14) no bairro Aparecida, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, ele estava com perfurações de arma de fogo. A corporação não deu detalhes de como o crime aconteceu.
A ocorrência chama a atenção por ser mais um caso de violência registrado em Cariacica nesta terça: no início da manhã, o feirante Maximiliano Serra dos Santos foi executado enquanto estava varrendo a calçada, em Nova Rosa da Penha. Um pouco mais tarde, um duplo homicídio aconteceu em Bubu. Testemunhas contaram que as vítimas foram sequestradas em Itacibá, por homens que se passaram por policiais civis, levadas até uma rua e mortas a tiros.
Os casos estão sendo investigados pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Quem tiver qualquer informação pode ajudar pelo Disque-Denúncia, através do telefone 181.