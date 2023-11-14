Dois homens são executados após serem sequestrados em Cariacica

Testemunhas chegaram ao local do crime e disseram que vítimas foram sequestradas por criminosos

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, os suspeitos chegaram em dois carros e jogaram os dois homens na rua, atirando em seguida. A perícia encontrou mais de 50 cápsulas no chão, indicando que foram muitos disparos.