Dois homens são executados após serem sequestrados em Cariacica

Dois homens, que não tiveram nome e idade divulgados, foram executados a tiros na manhã desta terça-feira (14), no bairro Bubu, em Cariacica. Testemunhas contaram que eles foram sequestrados em Itacibá por suspeitos que se passaram por policiais civis.
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, os suspeitos chegaram em dois carros e jogaram os dois homens na rua, atirando em seguida. A perícia encontrou mais de 50 cápsulas no chão, indicando que foram muitos disparos.
Enquanto a perícia estava no local, duas mulheres chegaram informando que as vítimas estavam em Itacibá quando foram abordadas pela manhã. Os criminosos usavam blusas falsificadas da Polícia Civil. Após as execuções, eles fugiram.
Investigadores disseram à TV Gazeta que o crime pode ter ligação com a disputa entre traficantes, já que criminosos de Itacibá estão em guerra com suspeitos do Morro do Quiabo.
Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento até a publicação desta matéria.