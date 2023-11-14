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Mais de 50 tiros

Dois homens são executados após serem sequestrados em Cariacica

Testemunhas revelaram que os criminosos fingiram ser policiais civis para capturar as vítimas no bairro Itacibá; crime ocorreu nesta terça-feira (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2023 às 13:28

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 13:28

Dois homens são sequestrados e executados a tiros em Cariacica
Testemunhas chegaram ao local do crime e disseram que vítimas foram sequestradas por criminosos Crédito: Oliveira Alves
Dois homens, que não tiveram nome e idade divulgados, foram executados a tiros na manhã desta terça-feira (14), no bairro Bubu, em Cariacica. Testemunhas contaram que eles foram sequestrados em Itacibá por suspeitos que se passaram por policiais civis. 
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, os suspeitos chegaram em dois carros e jogaram os dois homens na rua, atirando em seguida. A perícia encontrou mais de 50 cápsulas no chão, indicando que foram muitos disparos. 
Enquanto a perícia estava no local, duas mulheres chegaram informando que as vítimas estavam em Itacibá quando foram abordadas pela manhã. Os criminosos usavam blusas falsificadas da Polícia Civil. Após as execuções, eles fugiram. 
Investigadores disseram à TV Gazeta que o crime pode ter ligação com a disputa entre traficantes, já que criminosos de Itacibá estão em guerra com suspeitos do Morro do Quiabo. 
Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento até a publicação desta matéria.

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