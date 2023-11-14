Homem sobe em carreta e pula sobre veículo em movimento em Cariacica

Uma cena inusitada assustou quem transitava pela rodovia Governador José Sette (ES 080), no bairro Itacibá, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (14). Pedestres e motoristas flagraram um homem pulando de cima de uma carreta sobre o teto de uma caminhonete em movimento.

Imagens gravadas por uma pessoa que presenciou a situação mostram homem no teto da carreta e o momento em que ele salta para o teto da caminhonete que passava bem ao lado. Logo em seguida, o indivíduo rola até o para-brisa e cai no chão. Dá para observar que o condutor do veículo chega a reduzir a velocidade, sem saber o que fazer diante do ocorrido.