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Nova Rosa da Penha

Feirante foi morto a tiros quando estava varrendo calçada em Cariacica

Maximiliano Serra dos Santos, de 46 anos, chegou a correr, mesmo baleado, mas não resistiu; caso assustou os familiares na manhã desta terça-feira (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2023 às 14:09

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 14:09

Maximiliano Serra dos Santos (destaque) foi executado a tiros na rua de casa
Maximiliano Serra dos Santos (destaque) foi executado a tiros na rua de casa Crédito: Oliveira Alves e acervo familiar
homem de 46 anos assassinado a tiros em Nova Rosa da Penha, Cariacica, no início da manhã desta terça-feira (14), foi identificado como Maximiliano Serra dos Santos. Segundo testemunhas, ele trabalhava como feirante e estava varrendo a calçada de casa quando foi surpreendido pelos criminosos. A vítima chegou a correr por um quarteirão, mesmo baleada, mas já caiu morta. 
O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com uma parente de Maximiliano. Ela, que preferiu não se identificar, contou que ele estava esperando para começar a trabalhar como motorista de ônibus. "Para a família foi um susto, porque sempre eu passava ali na rua e ele só varrendo. Era feirante, vendia verduras, ia na Ceasa pegar de manhã. Ele disse para mim que tinha feito a inscrição e que já era motorista, mas que no momento estava aguardando a vaga", relatou. 
Maximiliano foi executado por volta das 5h30. Um dos tiros chegou a acertar o vidro de trás do carro que ele usava para pegar verduras na Central de Abastecimento (Ceasa). 
Ninguém sabe dizer como o atirador chegou, mas testemunhas ouviram de cinco a seis disparos. Mesmo baleado, o feirante saiu correndo pedindo socorro pela rua, mas caiu morto a praticamente a um quarteirão da casa dele.
De acordo com apuração do repórter André Falcão, investigadores acreditam que o crime pode ter ligação com agiotagem, porque  várias notas promissórias foram encontradas na casa do feirante. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

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