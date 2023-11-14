Feirante foi morto a tiros quando estava varrendo calçada em Cariacica

O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com uma parente de Maximiliano. Ela, que preferiu não se identificar, contou que ele estava esperando para começar a trabalhar como motorista de ônibus. "Para a família foi um susto, porque sempre eu passava ali na rua e ele só varrendo. Era feirante, vendia verduras, ia na Ceasa pegar de manhã. Ele disse para mim que tinha feito a inscrição e que já era motorista, mas que no momento estava aguardando a vaga", relatou.