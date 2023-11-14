Homem é baleado e acaba morrendo no meio da rua em Cariacica

Um homem de 46 anos morreu após ser baleado no meio da rua no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (14). De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam passando quando viram o homem caído.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado, mas a vítima não resistiu. Ele não teve o nome informado e também não havia detalhes sobre como o crime aconteceu. Em nota, a Polícia Civil disse que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até as 10h, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".