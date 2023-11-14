Ação da prefeitura vai castrar 120 cães e gatos de graça em Iconha

Para reduzir o crescimento da populacional de cães e gatos em Iconha, no Sul do Espírito Santo, a prefeitura lançou um programa que prevê a castração de animais. Os cadastros para as cirurgias começam no próximo sábado (18), com ação de conscientização e vacinação contra a raiva na Praça Central Demar Soares ('Seo' Marcos), no Centro, a partir das 8h.
Segundo a Prefeitura de Iconha, inicialmente 50 animais serão castrados na primeira etapa do Programa Pet Feliz. Em uma segunda chamada, é prevista a realização de mais 70 cirurgias, que serão feitas em uma clínica veterinária vencedora de licitação, em Guarapari. O translado dos pets será feito pela administração municipal.
Após a ação no sábado, as pessoas podem se inscrever na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, levando documentos pessoais e dos animais. Podem se inscrever moradores cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), protetores independentes que possuem cães e gatos sem raça definida e animais entre seis meses e sete anos, e os que estejam em situação de rua.