Vigilante reage a tentativa de assalto e atira em jovem no Ifes de Colatina

Um vigilante reagiu a uma tentativa de roubo no campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Itapina, distrito de Colatina, no Noroeste do Estado. O caso ocorreu no início da manhã de domingo (29). Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito, de 19 anos, utilizou um simulacro de fuzil para anunciar o assalto e tentou tomar a arma do vigilante. Durante a ação, houve luta corporal, e o funcionário atirou na mão do jovem, conseguindo imobilizá-lo até a chegada dos militares.

O suspeito foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Silvio Avidos, sob escolta policial. A motocicleta utilizada por ele foi localizada nas proximidades do campus e removida para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). Ainda de acordo com a PM, a arma do vigilante estava devidamente regularizada.

A Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento na Delegacia de Colatina. Outros detalhes devem ser divulgados após a conclusão do plantão.