Vídeo: incêndio atinge galpão em Cariacica

Moradores falaram com a reportagem de A Gazeta que o espaço em chamas fica ao lado de outras construções onde são guardados materiais inflamáveis. Alguns deles precisaram sair de casa devido ao fogo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostravam a densa nuvem de fumaça saindo do galpão e chegando até a entrada do bairro, dificultando a visibilidade.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender ao chamado de "um galpão de uma empresa de materiais recicláveis estava em chamas". Em relação à chegada do grupo para combate ao fogo, a corporação negou a demora e informou que "o chamado no Ciodes foi registrado às 11h01. A primeira equipe saiu da base às 11h07 e chegou ao local às 11h19. Nenhuma viatura chegou ao local desabastecida". Eles explicaram que outras viaturas foram acionadas para apoio, assim como um carro-pipa da Cesan. Em determinado momento foi necessário reabastecer as viaturas. O incêndio já estava controlado e a área, isolada. As viaturas foram reabastecidas e retornaram ao combate".