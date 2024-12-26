Viatura da Guarda Municipal se envolve em acidente em Vitória

Uma viatura da Guarda Municipal de Vitória se envolveu em um acidente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, na tarde desta quinta-feira (26). Segundo o órgão, o agente que conduzia a viatura desmaiou, perdeu o controle da direção e colidiu contra um outro veículo. "O guarda que estava na condução e o motorista do outro automóvel foram levados por uma equipe do Samu/192 para um hospital. Os veículos estão sendo removidos e equipes da Guarda atuam no local. Não há retenção no trânsito”, informou.