Veado é resgatado após ser atacado por cachorros em Vargem Alta

Um veado que estava sendo atacado por cachorros em uma propriedade rural foi resgatado na tarde da última quinta-feira (18), no distrito de Castelinho, em Vargem Alta
, na Região Serrana do Espírito Santo. O animal silvestre foi capturado pelos secretários municipais de Meio Ambiente, Helimar Rabello, e de Agricultura, Gedison Canal.
Segundo o secretário de Meio Ambiente de Vargem Alta, após o resgate, o animal recebeu os devidos cuidados, sendo encaminhado para a unidade do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), localizada no Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins, para que os profissionais habilitados realizassem os devidos procedimentos para a soltura do animal.
A orientação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, caso alguém se depare com animais silvestres em locais diferentes de seu habitat naturalna região, é acionar o órgão ambiental pelo telefone: (28) 99951-3495.