Veado é resgatado após ser atacado por cachorros em Vargem Alta

Segundo o secretário de Meio Ambiente de Vargem Alta, após o resgate, o animal recebeu os devidos cuidados, sendo encaminhado para a unidade do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), localizada no Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins, para que os profissionais habilitados realizassem os devidos procedimentos para a soltura do animal.