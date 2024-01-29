Van com pacientes desliza em barro na pista e sofre acidente no Sul do ES

Van com 11 pessoas se envolve em acidente em Ibitirama Crédito: Leitor A Gazeta

Uma van com 11 pessoas se envolveu em um acidente na rodovia ES-185, em Ibitirama, na manhã desta segunda-feira (29). O veículo, que pertence à Prefeitura de Irupi, fazia o transporte de pacientes para consultas em Cachoeiro de Itapemirim , e rodou na pista após o motorista perder o controle. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas e não tiveram ferimentos graves.

A Prefeitura de Irupi informou que, de acordo com o relato do motorista, o acidente foi provocado pelo excesso de barro na pista. “O condutor perdeu o controle do veículo devido às condições escorregadias da pista, causadas pelo excesso de barro. A van acabou cruzando para o outro lado da pista, colidindo com uma árvore e virando”, informou, por meio de nota.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que as vítimas foram socorridas e o condutor da van foi liberado pelo médico no local do acidente. Apesar dos militares do CBMES terem contabilizado 16 passageiros ao todo, o município informou que apenas 11 pessoas estavam no veículo, contando com o motorista.