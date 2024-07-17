Van com pacientes crianças se envolve em acidente em Alegre

Uma van da Prefeitura de Muniz Freire se envolveu em um acidente na ES 181, em Alegre, Caparaó capixaba, na manhã desta quarta-feira (17). O veículo levava pacientes e acompanhantes para Guaçuí, quando bateu em um boi que atravessou a pista. Ninguém se feriu na ocorrência, mas o animal morreu no local.
O veículo transportava 10 passageiros, além do motorista. Os ocupantes eram cinco crianças que iriam fazer consultas de rotina, juntamente com familiares responsáveis. Segundo a prefeitura, após o acidente a seguradora foi acionada e providenciou serviço de táxi para levar os ocupantes para casa. As consultas foram reagendadas.
A reportagem tentou contato com a Polícia Militar para saber se a corporação foi acionada, mas não houve retorno.