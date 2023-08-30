Vale abre 50 vagas em Programa de Aceleração de Carreiras para Mulheres Negras

A Vale está com inscrições abertas para o Programa de Aceleração de Carreira para Mulheres Negras. A oferta é de 50 vagas para desenvolver profissionalmente o público feminino com oficinas temáticas, mentoria individual, letramento e aulas com executivas negras renomadas no mercado.

O objetivo da mineradora é contribuir para o fortalecimento de competências e habilidades dessas profissionais, dando suporte para que se destaquem no mercado de trabalho.

Para participar, as interessadas precisam se auto identificar como pretas ou pardas, desejar se autodesenvolver e ter concluído curso superior entre dezembro de 2013 e dezembro de 2019. A iniciativa é voltada para mulheres negras que não trabalham na Vale e a programação acontece em horário noturno.

As inscrições podem ser feitas até 28 de setembro, no site www.vale.com/mulheresnegras

O programa, desenvolvido em parceria com consultores especialistas na pauta racial, é on-line, com aulas ao vivo, de graça e tem duração de cinco meses, com uma média de três horas de dedicação semanal.