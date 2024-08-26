Vaca no meio de rodovia causa acidente entre 3 veículos em Cachoeiro

Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu quando o carro que seguia no sentido Vargem Alta, conduzido por um homem de 28 anos, atropelou a vaca. Uma caminhonete, cujo motorista era um idoso de 72 que seguia no sentido contrário, freou para evitar atingir o animal, mas uma moto que estava logo atrás acabou batendo na traseira da caminhonete.

O piloto da moto, um rapaz de 26 anos, e uma jovem de 27 que estava na garupa, já haviam sido socorridos pelo Samu/192 e levados ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Todos os envolvidos, segundo a PM, estavam devidamente habilitados e foram orientados pelos militares. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos, nem sobre o paradeiro do animal.