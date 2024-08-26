Vaca no meio de rodovia causa acidente entre 3 veículos em Cachoeiro

Uma vaca no meio da ES 164, no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, causou um acidente envolvendo um carro, uma caminhonete e uma moto na noite de domingo (25). Duas pessoas ficam feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu quando o carro que seguia no sentido Vargem Alta, conduzido por um homem de 28 anos, atropelou a vaca. Uma caminhonete, cujo motorista era um idoso de 72 que seguia no sentido contrário, freou para evitar atingir o animal, mas uma moto que estava logo atrás acabou batendo na traseira da caminhonete.
O piloto da moto, um rapaz de 26 anos, e uma jovem de 27 que estava na garupa, já haviam sido socorridos pelo Samu/192 e levados ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Todos os envolvidos, segundo a PM, estavam devidamente habilitados e foram orientados pelos militares. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos, nem sobre o paradeiro do animal.