Tragédia em João Neiva: vítimas de acidente na BR 259 eram pai e filhos

As vítimas de um grave acidente entre um carro e uma carreta na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (14), são pai e filhos. O condutor do automóvel, que morreu na hora, foi identificado como Fernando Teixeira, de 53 anos, e o filho dele de nove anos foi resgatado ainda com vida, mas não resistiu e morreu na ambulância, ainda no local. O outro filho do homem, um menino de sete anos, foi socorrido com vida e levado para um hospital. As crianças não tiveram os nomes divulgados.
As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, que atuou na ocorrência de resgate às vítimas, que ficaram presas às ferragens. A Polícia Rodoviária Federal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) também foram acionados.
De acordo com a PRF, a colisão ocorreu no km 3 da rodovia, próximo do trevo com a BR 101. Não foram dados mais detalhes sobre como o acidente aconteceu. A carreta era ocupada pelo motorista, que não sofreu maiores ferimentos. Já a criança ferida, de 7 anos, permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade São José, em Colatina. Não há mais informações sobre o estado de saúde dela.
Segundo a apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte, com um familiar, os pais das crianças são divorciados e este era o fim de semana do pai, que trabalha como motorista por aplicativo, cuidar dos filhos. Ele foi buscar as crianças em Vila Velha para aproveitar o fim de semana.
Fernando foi velado e sepultado em Colatina. O filho chegou a ser velado em Colatina, mas foi levado para Vila Velha para ser também velado na Capela Mortuária São Francisco de Pádua, no bairro Soteco, e depois ser enterrado no cemitério Santa Inês, às 15h desta segunda-feira (15).