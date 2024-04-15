Jogador de futebol é morto ao lado da namorada após partida em Linhares

Por volta das 17h40, conforme o boletim de ocorrência da PM, os suspeitos, que eram desconhecidos pelas testemunhas, apareceram no local. O atirador foi descrito como um homem moreno alto e de cabelo ruivo, que possivelmente estava com um revólver e atingiu a vítima na cabeça. Rayfan sofreu três perfurações. A dupla fugiu e não havia sido localizada até a publicação desta matéria.