Jogador de futebol é morto ao lado da namorada após partida em Linhares

Após uma partida de futebol, um jogador foi morto a tiros na comunidade de Japira, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste domingo (14). Segundo a Polícia Militar, Rayfan Machado, de 28 anos, estava na companhia da namorada e conversando com amigos em uma cabana ao lado do campo, quando surgiram dois homens em uma moto e um deles realizou os disparos contra ele.
Por volta das 17h40, conforme o boletim de ocorrência da PM, os suspeitos, que eram desconhecidos pelas testemunhas, apareceram no local. O atirador foi descrito como um homem moreno alto e de cabelo ruivo, que possivelmente estava com um revólver e atingiu a vítima na cabeça. Rayfan sofreu três perfurações. A dupla fugiu e não havia sido localizada até a publicação desta matéria.
O corpo da vítima estava coberto por um lençol quando as equipes chegaram até o local. A morte foi constatada pelo Corpo de Bombeiros. Depois foi encaminhado até o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
Até o momento em que a PM concluiu o boletim, a autoria e a motivação eram consideradas desconhecidas. A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações à Polícia Civil sobre o caso. A corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.
"A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou a PC.