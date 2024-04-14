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Trânsito que mata

ES registra fim de semana violento e com quase 10 mortes nas estradas

O caso mais grave ocorreu na BR 101, em Presidente Kennedy, Sul do Estado, onde cinco pessoas morreram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2024 às 19:15

Publicado em 14 de Abril de 2024 às 19:15

Acidente deixou os veículos totalmente destruídos.
Cinco pessoas morreram e uma ficou ferida após acidente em Presidente Kennedy Crédito: Matheus Martins
A violência no trânsito se intensificou neste final de semana em várias regiões do Espírito Santo. Devido ao alto número de acidentes, pelo menos nove pessoas morreram e outras sete ficaram feridas. Houve registros de capotamentos e colisões frontaisentre sábado (13) e domingo (14).
O caso mais grave ocorreu na BR 101, em Presidente Kennedy, Sul do Estado. Cinco pessoas morreram – todas eram da mesma família, sendo três irmãos – e uma ficou ferida após um acidente envolvendo duas carretas e dois carros. A rodovia federal chegou a ficar totalmente interditada por sete horas. Confira mais reportagens sobre as vítimas e o fato abaixo:

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Ainda no sábado, um jovem de 17 anos morreu em um acidente de moto em São Mateus, na estrada que dá acesso a Guriri. A motocicleta se chocou contra um poste, conforme detalhou o Corpo de Bombeiros. Um segundo ocupante do veículo foi socorrido ao hospital, mas não há informações sobre o estado de saúde dele. 
Outra morte ocorreu no mesmo dia na BR 101, em Viana, devido um acidente envolvendo duas carretas. O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, apurou que o motorista que estava à frente parou para um pedestre atravessar, momento em que o veículo que estava atrás acabou colidindo na traseira da carreta. A colisão foi tão forte que o homem morreu. Nome e idade da vítima não foram divulgados.
Colisão entre duas carretas deixou um morto em Cariacica
Colisão entre duas carretas deixou um morto em Viana Crédito: Álvaro Guaresqui
Um carro também capotou na Avenida Mário Gurgel, em Campo Grande, em Cariacica – apesar do susto, ninguém ficou ferido. O mesmo aconteceu na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha, durante a noite desse sábado. Segundo informações da Ceturb-ES, uma caminhonete colidiu na traseira de um veículo menor, que capotou. Três pessoas ficaram feridas, inclusive uma criança.

Mais ocorrências

Já neste domingo (14), duas pessoas morreram, incluindo também uma criança de nove anos, após uma colisão entre um carro e uma carreta na BR 259, em João Neiva. Outra criança de sete anos ficou ferida. Caso parecido foi registrado em Anchieta, no Litoral Sul capixaba, onde um homem de 35 anos ficou gravemente ferido no km 351 da BR 101. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. 

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