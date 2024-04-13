Acidente deixa trânsito lento na Terceira Ponte

Um acidente envolvendo dois carros foi registrado na descida da Terceira Ponte, sentido Vitória a Vila Velha, no início da noite deste sábado (13). Por conta disso, o trânsito ficou lento. Por volta das 20h30, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que a pista estava totalmente liberada.

Segundo informações da Ceturb-ES, uma caminhonete colidiu na traseira de um veículo menor, que capotou. Três pessoas ficaram feridas, inclusive uma criança. Uma delas recusou atendimento médico, outra foi socorrida pela equipe da Ceturb-ES e uma criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu).

O repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, tentou chegar ao local do acidente e informou que a demora era de, pelo menos, 40 minutos para atravessar a ponte. No outro sentido, de Vila Velha a Vitória, o trânsito fluiu normalmente.

A Polícia Civil, em nota divulgada na tarde deste domingo (14), informou que não foi constatada embriaguez no motorista da caminhonete.