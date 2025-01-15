Tráfego de caminhões permanece interditado em rodovia no Caparaó capixaba

As chuvas que acometeram a região do Caparaó capixaba na última semana causaram danos nas estradas. Nesta quarta-feira (15), a Defesa Civil Municipal e a prefeitura de Iúna divulgaram nas redes sociais que o tráfego de caminhões e veículos de grande porte permanece interditado no km 16 da Rodovia ES 185, próximo ao Lar dos Velhinhos do Caparaó.
No trecho, que liga Iúna e Guaçuí, uma cratera se abriu após as chuvas de sexta-feira (10), e só é possível a passagem de carros de passeio e motocicletas. Os veículos grandes devem utilizar uma rota alternativa, seguindo pela cidade de Irupi até a BR 262. De acordo com a prefeitura de Iúna, o local está sendo monitorado e a reconstrução do asfalto foi iniciada, com prazo de finalização das obras em até 45 dias.