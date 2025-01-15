Tráfego de caminhões permanece interditado em rodovia no Caparaó capixaba

As chuvas que acometeram a região do Caparaó capixaba na última semana causaram danos nas estradas. Nesta quarta-feira (15), a Defesa Civil Municipal e a prefeitura de Iúna divulgaram nas redes sociais que o tráfego de caminhões e veículos de grande porte permanece interditado no km 16 da Rodovia ES 185, próximo ao Lar dos Velhinhos do Caparaó.