Torcida invade campo para agredir árbitro e jogo é encerrado no ES

Uma partida do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Itapemirim terminou em confusão, com a arbitragem sendo escoltada pela Polícia Militar, após a torcida de um dos times invadir o campo, na tarde de domingo (1º), na localidade de Garrafão, zona rural do município no Sul do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, a torcida invadiu o gramado para agredir o árbitro, resultando na interrupção do jogo. “Foi necessário o uso de spray de pimenta a fim de afastar a multidão de torcedores que tentavam agredir o árbitro. Os policiais permaneceram no local para garantir que o árbitro deixasse o local em segurança. Ninguém foi detido”, informou a corporação.
Procurada por A Gazeta, a Prefeitura de Itapemirim informou que o incidente ocorreu na 4ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Itapemirim. "A torcida invadiu o campo e o juiz encerrou o jogo. O resultado foi 2 para o Bom Será e 0 para o Graúna", informou a administração municipal.
A Secretaria Municipal de Esportes disse que a arbitragem é uma equipe profissional da capital do Estado, contratada por licitação. O secretário, Anizio Brazil, lamentou o ocorrido e apelou por paz no futebol, afirmando que "esporte não combina com brigas". Ele também afirmou que havia cinco viaturas no estádio, quatro da PM e uma da Guarda Municipal.