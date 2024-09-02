Torcida invade campo para agredir árbitro e jogo é encerrado no ES

A Secretaria Municipal de Esportes disse que a arbitragem é uma equipe profissional da capital do Estado, contratada por licitação. O secretário, Anizio Brazil, lamentou o ocorrido e apelou por paz no futebol, afirmando que "esporte não combina com brigas". Ele também afirmou que havia cinco viaturas no estádio, quatro da PM e uma da Guarda Municipal.