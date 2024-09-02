Caminhão pega fogo e chamas atingem mata na BR 262 em Domingos Martins

Um caminhão de cerveja pegou fogo na manhã desta segunda-feira (2), mas as chamas se alastraram para a vegetação da BR 262 e o combate ainda é realizado pelo Corpo de Bombeiros nesta tarde, em Domingos Martins, região Serrana do Espírito Santo. Não há informações sobre feridos. A ocorrência foi registrada no km 30, a dez quilômetros da entrada da cidade.

Por volta das 17h, um ouvinte da Rádio CBN Vitória relatou que ainda havia muita fumaça na pista. A reportagem procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para saber se há alguma intervenção no trecho devido ao possível prejuízo à visibilidade dos motoristas. "Quando a fumaça atrapalha a visibilidade da via é feita a sinalização, mas como há vários pontos não é possível sinalizar todos os locais. O motorista deverá redobrar a atenção e diminuir a velocidade", finalizou.