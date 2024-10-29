Temporal alaga rua e moradores ficam "ilhados" em Anchieta

De acordo com relatos de moradores, o problema é recorrente devido à falta de um sistema de drenagem, causando alagamentos constantes com a suposta mistura de esgoto. Os moradores alegam estarem impedidos de sair ou entrar em suas casas, e veículos, como carros e ônibus, não conseguem passar. Segundo eles, o problema não é meteorológico, mas ocorre em "qualquer condição climática", agravado pelo esgoto deficitário da rede municipal, o que tem piorado a situação com a presença de insetos e ratos.