Temperatura cai em cidade da Região Serrana e chega a 8,8 °C

A manhã foi gelada em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta sexta-feira (26). Segundo registro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade bateu a mínima de 8,8 °C, entre as 9h e 10h. De acordo com os dados do órgão, foi a menor marca registrada no mês de julho na cidade.
A temperatura baixa no município, que está a 1.550 metros de altitude, bateu o último registro mínimo feito por outro órgão. No dia 13 de junho deste ano, a estação da coordenação de meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) havia registrado o recorde 9°C.
A previsão para a Região Serrana nesta sexta, de acordo com o Incaper, é de tempo limpo, com sol e poucas nuvens. Nas áreas altas, a mínima é de 11 °C e máxima de 28 °C.