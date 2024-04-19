Suspeitos de assassinato são presos na Rodoviária de Santa Teresa

Dois homens, de 36 e 39 anos, foram presos em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, nesta terça-feira (16). Segundo a Polícia Militar, eles são suspeitos de cometerem um homicídio em São Roque do Canaã, no Noroeste capixaba, que aconteceu no último domingo (14). A vítima foi identificada como Paulo Henrique de Oliveira, 38 anos, conforme o relato de testemunhas à corporação.
Os indivíduos foram detidos na Rodoviária de Santa Teresa após as equipes receberem denúncias sobre o local onde eles estavam. Ao serem questionados sobre a autoria do crime, ambos negaram. No entanto, segundo a PM, os homens moravam na mesma casa da vítima, porém disseram que chegaram ao município naquela terça-feira.
O crime aconteceu na localidade de Santa Júlia, em São Roque do Canaã, cidade vizinha. O corpo foi encontrado boiando em um açude, com ferimentos de cortes no tórax. De acordo com a corporação, a vítima e os suspeitos trabalhavam juntos em uma propriedade rural. A partir daí, começaram as investigações e chegaram até os indivíduos.
“Conseguimos identificar as pessoas responsáveis pelo crime, persegui-las e prendê-las, quando estavam prestes a deixar Santa Teresa. O trabalho foi ratificado pelo Ministério Público e o Poder Judiciário”, disse o delegado Christian Robert dos Rios, responsável pelo caso. A motivação do assassinato, no entanto, ainda não foi esclarecida.