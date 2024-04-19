Suspeitos de assassinato são presos na Rodoviária de Santa Teresa

Os indivíduos foram detidos na Rodoviária de Santa Teresa após as equipes receberem denúncias sobre o local onde eles estavam. Ao serem questionados sobre a autoria do crime, ambos negaram. No entanto, segundo a PM, os homens moravam na mesma casa da vítima, porém disseram que chegaram ao município naquela terça-feira.

O crime aconteceu na localidade de Santa Júlia, em São Roque do Canaã, cidade vizinha. O corpo foi encontrado boiando em um açude, com ferimentos de cortes no tórax. De acordo com a corporação, a vítima e os suspeitos trabalhavam juntos em uma propriedade rural. A partir daí, começaram as investigações e chegaram até os indivíduos.