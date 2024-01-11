Sol continua? Confira como fica o tempo no fim de semana no ES

Apesar de o sol ter voltado a predominar no Espírito Santo após dias de chuva, será que o próximo fim de semana será de tempo estável? Veja abaixo na previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Sexta-feira (12): muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida nas regiões Norte e Noroeste. Nas demais regiões, sol entre nuvens, sem previsão de chuva.
Sábado (13): chove em alguns momentos na metade Norte do Estado, com aberturas de nuvens no decorrer do dia devido à entrada de umidade do mar, que favorece a formação de nuvens. Na Grande Vitória e região das "Três Santas" (Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Santa Teresa), chuva rápida pela manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. No restante do Estado, sol entre poucas nuvens, sem chuva.
Domingo (14): a entrada de umidade do mar favorece a formação de nuvens e pode chover rápido no Estado pela manhã. Na Grande Vitória e região das "Três Santas", chove rápido pela manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas demais regiões do Estado, sol entre poucas nuvens sem possibilidade de chuva.