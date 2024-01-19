Serra promove mutirão de mudança de documentos para pessoas trans

A Prefeitura da Serra vai promover, na próxima segunda-feira (22), seu segundo mutirão de retificação de prenome e gênero. Intitulado “Esse é o Meu Nome”, o evento integra as ações ligadas ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, comemorado no dia 29 de janeiro.
Por meio do mutirão, que acontecerá no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Laranjeiras, pessoas trans terão a oportunidade de alterar o gênero e o nome nos registros de nascimento e de casamento.
Para participar, é preciso ser maior de 18 anos, fazer o cadastro prévio no formulário (disponível neste link http://tinyurl.com/3ezve3sx) e comparecer ao Cras levando os seguintes documentos: certidão de nascimento; certidão de casamento (inclusive com averbações); CPF; carteira de identidade (RG); carteira de trabalho; título de eleitor; comprovante de residência (água, luz, telefone, fatura de cartão, cartão de saúde ou declaração de liderança comunitária).
A ação acontecerá das 9h às 17h e também vai oferecer a pessoas LGBTI+ residentes na Serra inscrição no Cadúnico e cadastro para encaminhamento a empregos no Sine Móvel. Para o CadÚnico, os mesmos documentos são necessários. Já no Sine Móvel é necessário apresentar somente o RG e o comprovante de residência.