Serra promove mutirão de mudança de documentos para pessoas trans

Por meio do mutirão, que acontecerá no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Laranjeiras, pessoas trans terão a oportunidade de alterar o gênero e o nome nos registros de nascimento e de casamento.

A ação acontecerá das 9h às 17h e também vai oferecer a pessoas LGBTI+ residentes na Serra inscrição no Cadúnico e cadastro para encaminhamento a empregos no Sine Móvel. Para o CadÚnico, os mesmos documentos são necessários. Já no Sine Móvel é necessário apresentar somente o RG e o comprovante de residência.