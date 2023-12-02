Aposentado acusado de homofobia em Vitória é condenado por danos morais

O juiz decidiu que o agressor terá que pagar R$ 2 mil por danos morais à vítima Crédito: Pixabay

“A conduta ultrapassou os limites impostos pela proteção da intimidade, vida privada, honra e imagem do requerente (art. 5º, inciso X, da CF), pois os fatos ocorreram em seu estabelecimento comercial, tornando a situação ainda mais constrangedora frente aos seus clientes e funcionários que ouviram o ocorrido”, escreveu o juiz Paulo Abiguenem Abib, do 4º Juizado Especial Cível da Capital.

CASO ACONTECEU NO SEGUNDO TURNO

No dia 22 de outubro de 2022, no estabelecimento comercial, o acusado teria ofendido o comerciante, na presença de outras pessoas, e por diversas vezes o agressor disse, em público e em tom ameaçador, “eu sei quem é você”, “sei do que você gosta”, “você é um revoltado porque Bolsonaro cortou verbas dos LGBTs”.

"Da análise dos autos, vislumbra-se que o autor (a vítima) assiste razão em seu pedido de dano moral. O requerente se sente lesado, pois alega que o requerido (o acusado) utilizou referências depreciativas e imotivadas para se referir à orientação sexual do requerente, além de ter ameaçado agredir fisicamente o autor" Juiz Paulo Abiguenem Abib - Titular do 4º Juizado Especial Cível de Vitória, em trecho da sua sentença